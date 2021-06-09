Пациенткой стала 12-летняя девочка. Она страдала от симптоматической артериальной гипертензии – ее давление было в пределах 160 – 180 мм

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Медики сообщили, что у ребенка был врожденный порок сердца, который обнаружили во время обследования. У девочки была коарктация аорты – сужение главной артерии кровеносной системы, в результате чего повышается давление в верхней части тела.

Медики ликвидировали недостаток с помощью современной методики виртуальной реконструкции анатомии аорты и ее ветвей. Проведя оперативное вмешательство, врачи установили девочке стент в просвет сосуда.

Результат лечения не замедлил сказаться и сразу после оперативного вмешательства у ребенка нормализовалось артериальное давление, а также исчезла разница давления между верхними и нижними конечностями,

– сообщили в Украине.

Сейчас девочка чувствует себя абсолютно здоровой и даже может проявлять полную физическую активность.