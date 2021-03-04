В Украине за прошедшие сутки, 4 марта, зафиксировали 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Общее количество подтвержденных заболевших с начала пандемии возросло до 1 374 762.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных за минувшие сутки – 611 детей и 388 медработников.

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За последние сутки, 3 марта, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Также 3 марта госпитализировали 3 271 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 194 пациента, 4 837 человек выздоровели.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:

г. Киев – 868 случаев;

Винницкая область – 827 случаев;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 384 случая;

Донецкая область – 280 случаев;

Житомирская область – 888 случаев;

Закарпатская область – 679 случаев;

Запорожская область – 180 случаев;

Ивано-Франковская область – 776 случаев;

Киевская область – 423 случая;

Кировоградская область – 93 случая;

Луганская область – 53 случая;

Львовская область – 590 случаев;

Николаевская область – 197 случаев;

Одесская область – 483 случая;

Полтавская область – 253 случая;

Ровненская область – 202 случая;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 457 случаев;

Харьковская область – 442 случая;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 357 случаев;

Черкасская область – 241 случай;

Черновицкая область – 626 случаев;

Черниговская область – 167 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 374 762 человека;

выздоровели – 1 186 873 человека;

летальных исходов – 26 591.

Ситуация с тестированием

За прошедшие сутки совершено 83 086 тестирований (методом ПЦР – 38 068, методом ИФА – 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 753). За все время пандемии в Украине проведено 7 021 993 ПЦР-тестирования.



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