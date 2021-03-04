В Украине впервые за долгое время обнаружили больше 10 тысяч больных коронавирусом за сутки
В Украине за прошедшие сутки, 4 марта, зафиксировали 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Общее количество подтвержденных заболевших с начала пандемии возросло до 1 374 762.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных за минувшие сутки – 611 детей и 388 медработников.
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За последние сутки, 3 марта, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
Также 3 марта госпитализировали 3 271 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 194 пациента, 4 837 человек выздоровели.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:
- г. Киев – 868 случаев;
- Винницкая область – 827 случаев;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 384 случая;
- Донецкая область – 280 случаев;
- Житомирская область – 888 случаев;
- Закарпатская область – 679 случаев;
- Запорожская область – 180 случаев;
- Ивано-Франковская область – 776 случаев;
- Киевская область – 423 случая;
- Кировоградская область – 93 случая;
- Луганская область – 53 случая;
- Львовская область – 590 случаев;
- Николаевская область – 197 случаев;
- Одесская область – 483 случая;
- Полтавская область – 253 случая;
- Ровненская область – 202 случая;
- Сумская область – 297 случаев;
- Тернопольская область – 457 случаев;
- Харьковская область – 442 случая;
- Херсонская область – 36 случаев;
- Хмельницкая область – 357 случаев;
- Черкасская область – 241 случай;
- Черновицкая область – 626 случаев;
- Черниговская область – 167 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 374 762 человека;
- выздоровели – 1 186 873 человека;
- летальных исходов – 26 591.
Ситуация с тестированием
За прошедшие сутки совершено 83 086 тестирований (методом ПЦР – 38 068, методом ИФА – 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 753). За все время пандемии в Украине проведено 7 021 993 ПЦР-тестирования.
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