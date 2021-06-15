В Украине все больше людей хотят вакцинироваться против COVID-19: результаты опроса

В Украине выросло количество желающих вакцинироваться против коронавируса, но доля тех, кто не планирует иммунизацию – все еще преобладает.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в период с 21 по 26 мая 2021 года.

К теме Сколько украинцев вакцинировались от COVID-19 за сутки

19% хотят прививаться в ближайшее время

По сравнению с мартом 2021 года с 51,5% до 43% уменьшилась доля украинцев, которые не хотят вакцинироваться против COVID-19.

С 12% до 19% выросло количество тех, кто хочет прививаться в ближайшем будущем или уже вакцинировался.

Также больше украинцев хотят вакцинироваться, но позже. Их количество выросло с 16% до 19%.

10% будут прививаться только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям, в частности для поездки за границу.

Больше 20% украинцев хотят прививаться за свой счет

Чем старше респонденты, тем чаще они выражали отсутствие желания вакцинироваться.

23% из тех, кто планирует делать прививки, готовы самостоятельно заплатить за вакцину, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди.

Почему отказываются от прививки

31% из тех, кто не планирует вакцинироваться, считают, что вакцины, которые доступны в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку.

30% украинцев из тех, кто не планирует иммунизацию, мотивируют отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни,

15% – тем, что уже переболели коронавирусом, а 12% имеют медицинские противопоказания.

Еще 7,5% украинцев считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Детали: Исследование провели с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Всего опросили 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.