Чем опасен полиомиелит

Единственной профилактикой полиомиелита является вакцинация. Однако, далеко не все дети имеют прививки, преимущественно родители отказываются вакцинировать детей, либо по религиозным убеждениям, либо считают не нужной прививку. Однако, последствия такой безответственности могут стоить очень дорого – это страшное заболевание может поразить ребенка и вызвать необратимый паралич.

Внимание На Закарпатье от полиомиелита парализовало ребенка: в области два очага инфекции

Полиомиелит – что это? Это острое вирусное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему у детей. Передается от больного ребенка здоровому – возбудитель выделяется через рот или вместе с испражнениями.

Заразиться ребенок может воздушно-капельным путем, или при попадании в рот активного вируса – через руки или загрязненную пищу. В организме начинается размножаться в миндалинах, кишечнике, лимфатических узлах, а затем проникает в кровь.

Обратите внимание! Симптомы могут появиться как через 3 дня, так и через месяц. В среднем от заражения до первых симптомов проходит от 3 до 12 дней.

Как распознать полиомиелит

Полиомиелит наиболее опасен для детей до 5 лет, хотя это не значит, что его последствия не могут задеть старших детей и взрослых. Как вот случай на Закарпатье, который подтвердили в Минздраве вчера, когда признаки паралича обнаружили у 12-летней девочки.

У части инфицированных болезнь проходит бессимптомно. Примерно в 25% случаев инфицирования полио возникают гриппоподобные симптомы: лихорадка, усталость, тошнота, боль в горле и животе, головная боль.

Однако могут развиваться и другие, более серьезные, симптомы:

ощущение покалывания в ногах;

воспаление оболочек спинного или головного мозга (этот симптом имеет примерно 1 из 25 человек с полио);

невозможность двигать частями тела (полный или частичный паралич);

слабость в руках, ногах или сразу во всех конечностях (наблюдается примерно у 1 из 200 человек с полиовирусной инфекцией).

Важно! Пораженные болезнью нервы и мышцы не восстанавливаются. Паралич – самый тяжелый симптом, вызванный полиомиелитом. 2 – 10% людей, страдающих параличом от полиовирусной инфекции, умирают, из-за того, что вирус поражает дыхательные мышцы.

Кроме того, в случае несложных симптомов, после выздоровления может развиваться постполиомиелитный синдром: мышечные боли, слабость или паралич во взрослом возрасте, через десятки лет после первичного заболевания.

Единственный способ защитить ребенка от последствий полиомиелита – это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует!

Что нужно знать о вакцинации от полиомиелита

Есть два типа безопасных и эффективных вакцин от полио: инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ), которую вводят инъекционно, и оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) – капли, которые капают в рот. Обе защищают от инфицирования полиомиелитом, ОПВ обеспечивает защиту и от бессимптомного носительства.

Согласно Календарю профилактических прививок Украины, детей вакцинируют в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет. Первые две дозы – ИПВ, остальные – ОПВ. Шести доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

Если уровень иммунизации населения достаточный, то вирус не приведет к возможному заболеванию. В случае низкого уровня охвата прививками может начаться циркуляция вакцинородственного вируса полиомиелита. Циркуляцию полиовирусов можно прекратить, массово используя ОПВ.

Когда возникают вспышки полиовируса, могут внедрять дополнительные меры по иммунизации – туровую вакцинацию, которая предусматривает введение дополнительных доз вакцины большому количеству детей в течение короткого периода, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Уровень вакцинации от полиомиелита в Украине

По данным Минздрава, по состоянию на 1 сентября 2021 года лишь 53,0% детей первого года жизни, нуждающихся в обязательных прививках, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита. В то время как необходимый показатель для формирования коллективного иммунитета – 95 %.

Какие области имеют самые низкие уровни охвата прививками:

в Херсонской – 40,7 %,

Ивано-Франковской – 42,2 %,

Закарпатской – 43,1 %,

Запорожской – 46,2 %,

Харьковской – 46,5 %,

в Одесской и Киевской областях – 47,5 %,

в Черновицкой и Львовской – по 48,5 %,

в Ровненской – 48,9%.

Самый высокий уровень охвата прививками – в г. Киев – 73,5%.