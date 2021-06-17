Насколько уменьшилась смертность

Об этом свидетельствует платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на данные Госстата. Если в пиковом 2008 году из-за интоксикации и других последствий употребления алкоголя ежедневно уходило из жизни в среднем по 74 человека, то теперь – по 26,5.

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Суммарно от основных причин, связанных с алкоголем заболеваний, отравлений, суицидов – в 2008-2020 годах умерло 173 248 человек, из которых 80% (137 316) – мужчины.

В первом квартале этого года злоупотребление спиртным унесло жизни 2 238 украинских граждан.

Почему полезно знать о последствиях злоупотребления алкоголем

Источник: ScinceAlert

Ученые говорят, что для того, чтобы побудить людей отказаться от употребления алкоголя, достаточно акцентировать внимание на последствиях алкогольной зависимости.

В исследовании участники получили три анкеты для заполнения: 7995 людей заполнили первый, 4588 людей заполнили второй через три недели, а 2687 людей закончили опрос через три недели после этого.

Участников разделили на разные группы, которым показывали различные рекламные объявления и сообщения о выпивке. По сравнению с контрольной группой, эффективной оказалась лишь одна комбинация – телевизионная реклама, которая связывает выпивку и рак.

Справка: по данным Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя может быть причиной до 7% преждевременных смертей во всем мире.