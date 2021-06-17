Насколько уменьшилась смертность
Об этом свидетельствует платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на данные Госстата. Если в пиковом 2008 году из-за интоксикации и других последствий употребления алкоголя ежедневно уходило из жизни в среднем по 74 человека, то теперь – по 26,5.
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В первом квартале этого года злоупотребление спиртным унесло жизни 2 238 украинских граждан.
Почему полезно знать о последствиях злоупотребления алкоголем
Источник: ScinceAlert
Ученые говорят, что для того, чтобы побудить людей отказаться от употребления алкоголя, достаточно акцентировать внимание на последствиях алкогольной зависимости.
В исследовании участники получили три анкеты для заполнения: 7995 людей заполнили первый, 4588 людей заполнили второй через три недели, а 2687 людей закончили опрос через три недели после этого.
Участников разделили на разные группы, которым показывали различные рекламные объявления и сообщения о выпивке. По сравнению с контрольной группой, эффективной оказалась лишь одна комбинация – телевизионная реклама, которая связывает выпивку и рак.