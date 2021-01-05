В Украине введут электронный кабинет пациента: что это такое и для чего он нужен
Минздрав анонсировал введение электронного кабинета пациента. Глава Минздрава Максим Степанов пояснил, что это значит.
Благодаря этому сервису и его интеграции с приложением "Дия", пациент сможет видеть собственную электронную медицинскую карту. Об этом во время брифинга 5 января рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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Кроме этого, это позволит заключать декларации с врачом онлайн и предоставлять ему доступ к собственным данным.
Максим Степанов
“В кабинете пациента собрана вся информация о вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны”.
Также Степанов напомнил, что Минздрав планирует со временем избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.
Важное из брифинга Максима Степанова 5 января
- Степанов призвал украинцев тестироваться на коронавирус с любыми симптомами ОРВИ, а не только с типичными для COVID-19. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу. Если он по какой-то причине отказывается проводить тест или выдать направление в лабораторию, нужно обратиться на горячую линию Минздрава – 0 800 60 2019.
- Министр здравоохранения заверил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время локдауна не соответствует действительности. Он обнародовал перечень товаров, которые точно можно будет приобрести беспрепятственно.
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