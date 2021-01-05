Минздрав анонсировал введение электронного кабинета пациента. Глава Минздрава Максим Степанов пояснил, что это значит.

Благодаря этому сервису и его интеграции с приложением "Дия", пациент сможет видеть собственную электронную медицинскую карту. Об этом во время брифинга 5 января рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Кроме этого, это позволит заключать декларации с врачом онлайн и предоставлять ему доступ к собственным данным.

Максим Степанов “В кабинете пациента собрана вся информация о вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны”.

Также Степанов напомнил, что Минздрав планирует со временем избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.

Важное из брифинга Максима Степанова 5 января