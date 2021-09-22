Правительство одобрило обязательную вакцинацию
Во время заседания Кабинет министров Украины поддержал соответствующее поручение Минздрава. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга заявил, что пока обучение в учебных заведениях, где работники не успели вакцинироваться, будет происходить дистанционно.
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Добавим, что министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что такой шаг уже предусмотрен действующим законодательством.
Так, статья 12 закона о защите от инфекционных болезней предусматривает, что представители отдельных профессий, деятельность которых может привести к распространению инфекционных болезней, подлежат обязательной вакцинации.
Ляшко отметил, что законность обязательной вакцинации подтвердил и Европейский суд по правам человека.
До сих пор вакцинация против коронавируса в Украине не была обязательной ни для одной из групп населения, только рекомендованной.
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Источник: Минздрав
- Всего с начала вакцинальной кампании иммунизировано против коронавируса 6 435 427 человек, из них получили одну дозу – 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них двое человек получили одну дозу за границей).
- Всего провели 11 681 589 прививок (и первой и второй дозами).
- За прошедшие сутки прививки получили 116 005 человек.
- В правительстве пытаются разными способами поощрять украинцев делать прививки. В частности, с 20 сентября в Украине заработали новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. В частности, вакцинированные украинцы смогут посещать общественные заведения в желтой и красной зоне.
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