В Украине ввели удостоверение и нагрудный знак "Почетный донор Украины"

Отныне в Украине официально можно будет получить удостоверение "Почетного донора Украины". Оно бессрочное и действительное по всей территории Украины.

Соответствующее решение утвердил Кабинет министров Украины. Уже даже обнародовали облик нагрудного знака.

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Кабмин утвердил порядок выдачи удостоверения и вручения нагрудного знака "Почетный донор Украины", образцов нагрудного знака "Почетный донор Украины" и удостоверения к нему. Принято с технико-юридическими правками,

– говорится в сообщении.

В распоряжении говорится, что статус Почетного донора Украины предоставляет донорам право пользоваться льготами, установленными Законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Кто сможет выдавать нагрудный знак и удостоверение

Решение о выдаче удостоверения и вручении нагрудного знака "Почетный донор Украины" принимают:

руководители учреждений здравоохранения / государственных учреждений, которые относятся к сфере управления министерств, других центральных органов исполнительной власти;

руководители структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных и города Киева госадминистраций.

Решение о выдаче удостоверения и вручении нагрудного знака "Почетный донор Украины" принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего ходатайства.

Удостоверение и нагрудный знак могут вручать руководители учреждений здравоохранения/государственных учреждений, относящихся к сфере управления министерств, других центральных органов исполнительной власти, а также структурных подразделений по вопросам здравоохранения или доверенному лицу донора (по доверенности).



Как выглядит нагрудный знак "Почетный донор Украины" / Фото с телеграм-канала "ГОНЧАРЕНКО"