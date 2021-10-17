Он рассказал, при каких условиях человек может стать потенциальным донором сердца. Оказывается, не все так просто, как может казаться со стороны.

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Как в Украине ищут донора сердца:

Донором может стать лишь человек с соответствующим здоровым сердцем, с поражением головного мозга.

После получения указания о смерти головного мозга капеллан и трансплант-координатор разговаривают с родителями пациента, чтобы получить разрешение на трансплантацию.

Трансплант-координатор вносит информацию о доноре в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей только тогда, когда получил согласие от родственников.

Если реципиент совместим с донором, то начинается подготовка к изъятию органов и последующей трансплантации.

Если же реципиент после операции умирает, то обычно делается вскрытие пересаженного органа и гистологическое исследование,

– рассказал Дмитрий Бешлей.

Согласие на посмертное донорство можно дать при жизни

Напомним, что с 2019 года каждый совершеннолетний украинец может письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором. Также можно назначить ответственного человека, который будет принимать решение непосредственно после смерти пациента.

Кроме этого, вскоре в "Дия" при генерации водительских прав появится Примечание "Желаете ли вы быть донором?". Оно уже доступно в бета-версии приложения.