Как в Украине выбирают донора сердца для пересадки

Журналисты 24 канала пообщались с кардиохирургом во Львовской областной клинической больнице Дмитрием Бешлеем. По совместительству он работает преподавателем во Львовском национальном университете имени Даниила Галицкого.

Он рассказал, при каких условиях человек может стать потенциальным донором сердца. Оказывается, не все так просто, как может казаться со стороны.

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Как в Украине ищут донора сердца:

Донором может стать лишь человек с соответствующим здоровым сердцем, с поражением головного мозга.

После получения указания о смерти головного мозга капеллан и трансплант-координатор разговаривают с родителями пациента, чтобы получить разрешение на трансплантацию.

Трансплант-координатор вносит информацию о доноре в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей только тогда, когда получил согласие от родственников.

Если реципиент совместим с донором, то начинается подготовка к изъятию органов и последующей трансплантации.

Если же реципиент после операции умирает, то обычно делается вскрытие пересаженного органа и гистологическое исследование,

– рассказал Дмитрий Бешлей.

Согласие на посмертное донорство можно дать при жизни

Напомним, что с 2019 года каждый совершеннолетний украинец может письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором. Также можно назначить ответственного человека, который будет принимать решение непосредственно после смерти пациента.

Кроме этого, вскоре в "Дия" при генерации водительских прав появится Примечание "Желаете ли вы быть донором?". Оно уже доступно в бета-версии приложения.