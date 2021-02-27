Часть доз вакцины от коронавирусной инфекции приходится утилизировать, поэтому медикам приходится выбрасывать "излишки" препарата.

Инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко уточнила, что вакцину приходится утилизировать из-за короткого срока хранения.

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Вчера, например, у нас было 6 доз вакцины. Флакон после открытия можно хранить не более 6 часов. В одном флаконе – 10 доз, а вчера прививали 54 человека и остатки утилизировали,

– объяснила Кобевко.

Медик добавила, что эти остатки можно было бы использовать, прививая чиновников, чтобы повысить доверие людей к препарату и вакцинации в целом.

"Чиновники не хотят быть примером для медиков, не хотят брать ответственность за качество вакцины ... На эти шесть доз можно было бы вакцинироваться чиновникам, и они этим бы доказали, что бояться нечего. Этого не произошло, и вакцину просто выбросили", – рассказала инфекционист.

Сколько украинцев вакцинировались по состоянию на 27 февраля

Добавим, что с начала кампании массовой вакцинации в Украине вакцинировали 3 051 человека, а за 26 февраля – 1 713 человек.

"В настоящее время прививки проводили 33 мобильные бригады по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", – отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала