Украина получит 2,5 миллиарда гривен помощи от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Средства направят на проведение вакцинации. Кроме того, от ООН Украина получит около 25 миллионов гривен.

Правительство согласовало соглашение о займе еще вчера. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

К теме Завтра в Украину прибудет новая партия AstraZeneca, – Степанов

Украинская система здравоохранения получит дополнительно 2,5 млрд гривен помощи от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Министерством здравоохранения соглашение о займе в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине",

– рассказала Шаталова.

Куда пойдут средства

По условиям соглашения средства пойдут на закупку вакцины от COVID-19 на сумму около 840 миллионов гривен. Кроме того, дополнительно предусмотрена логистика, закупка оборудования для хранения, обеспечение холодовых цепей, проведение тренингов по утилизации отходов. Оборудование для секвенирования штаммов вируса. Около 900 миллионов гривен поступят в общий фонд госбюджета.

Соглашение с ПРООН

Также в Минздраве впоследствии сообщили, что заключили соглашение о предоставлении технической помощи Украине для преодоления последствий пандемии коронавируса с международной организацией ПРООН (Программа развития ООН).

Общая сумма договора – почти 25 миллионов гривен. Средства будут направлены по четырем направлениям.

Какие направления охватит помощь: