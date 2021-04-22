Украине выделили 2,5 миллиарда гривен на проведение вакцинации: как распределят средства
Украина получит 2,5 миллиарда гривен помощи от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Средства направят на проведение вакцинации. Кроме того, от ООН Украина получит около 25 миллионов гривен.
Источник:Минздрав
Правительство согласовало соглашение о займе еще вчера. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
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Украинская система здравоохранения получит дополнительно 2,5 млрд гривен помощи от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Министерством здравоохранения соглашение о займе в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине",
– рассказала Шаталова.
Куда пойдут средства
- По условиям соглашения средства пойдут на закупку вакцины от COVID-19 на сумму около 840 миллионов гривен.
- Кроме того, дополнительно предусмотрена логистика, закупка оборудования для хранения, обеспечение холодовых цепей, проведение тренингов по утилизации отходов.
- Оборудование для секвенирования штаммов вируса.
- Около 900 миллионов гривен поступят в общий фонд госбюджета.
Соглашение с ПРООН
Также в Минздраве впоследствии сообщили, что заключили соглашение о предоставлении технической помощи Украине для преодоления последствий пандемии коронавируса с международной организацией ПРООН (Программа развития ООН).
Какие направления охватит помощь:
- запуск IТ-решения для отслеживания контактных больных коронавирусом;
- совершенствование аналитического модуля с операционного прогнозирования распространения коронавирусной болезни;
- разработка учебных материалов для медицинских работников для надлежащего управления отходами, образующимися в результате лечения больных COVID-19;
- помощь общинам в информировании незащищенных слоев населения по борьбе с коронавирусной болезнью.
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