В Украине выделили деньги на создание современной лаборатории для разработки вакцин
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украине крайне необходимо как можно скорее подготовить самую современную лабораторию. В ней планируют разрабатывать вакцины и лекарства.
Источник:Офис Президента
Во время селекторного совещания Зеленский рассказал, что на эту цель в 2021 году в бюджете заложили 100 миллионов гривен. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.
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Президент отметил, что такая лаборатория понадобится не только во времена пандемии.
Владимир Зеленский
"Нам нужно собрать наши самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего”.
Во время этого же совещания в Минздраве заявили, что до конца 2021 года планируют провакцинировать от коронавируса до 70% взрослого населения.
Согласно подсчетам, чтобы провакцинировать 70% взрослого населения до конца 2021 года, необходимо с мая ежемесячно производить 6 миллионов прививок. В среднем это более 250 тысяч прививок в день.
Темпы вакцинации в Украине:
- На сколько это реально пока непонятно. Ведь скорость вакцинации в Украине сейчас очень низкая. Хотя в Минздраве уверяют, что возможности украинской медицинской системы позволяют иммунизировать такое количество людей.
- За минувшие сутки, 18 апреля, от коронавируса вакцинировали 1 453 украинцев. В целом от начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 450 647 граждан. Из них 450 645 получили первую дозу препарата, а закончили вакцинацию (то есть получили 2 дозы) – 5 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом). По состоянию на 18 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.
- Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для закупки необходимого количества доз COVID-вакцин не хватает 6,5 миллиарда гривен. Эта проблема решена – средства выделили из государственного бюджета.
- Все, что осталось, договориться о поставках необходимого количества вакцин. В целом Украине нужны еще почти 48 миллионов доз. Это с учетом тех 8 миллионов, которые страна должна получить бесплатно в рамках механизма COVAX (117 тысяч из них мы уже получили – это была первая партия вакцин Pfizer).
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