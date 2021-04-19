Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украине крайне необходимо как можно скорее подготовить самую современную лабораторию. В ней планируют разрабатывать вакцины и лекарства.

Во время селекторного совещания Зеленский рассказал, что на эту цель в 2021 году в бюджете заложили 100 миллионов гривен. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

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Президент отметил, что такая лаборатория понадобится не только во времена пандемии.

Владимир Зеленский "Нам нужно собрать наши самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего”.

Во время этого же совещания в Минздраве заявили, что до конца 2021 года планируют провакцинировать от коронавируса до 70% взрослого населения.

Согласно подсчетам, чтобы провакцинировать 70% взрослого населения до конца 2021 года, необходимо с мая ежемесячно производить 6 миллионов прививок. В среднем это более 250 тысяч прививок в день.

Темпы вакцинации в Украине: