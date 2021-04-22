По сравнению с первым кварталом 2020 года, за тот же период 2021 года размер среднедневного пособия вырос на 15,9%.

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Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года,

– говорится в сообщении.

Но в ведомстве подчеркнули, что с начала года ежемесячный объем поступлений доли от ЕСВ на счет Фонда соцстрахования не покрывает потребность в расходах ведомства за тот же период.

В I квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн – расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве,

– сообщает ФССУ.

Особенно потребность в расходах по больничным листам выросла с осени 2020 года.

Из-за чего украинцы чаще всего берут больничные

Больше всего потребность на больничные выросла из-за: