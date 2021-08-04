Статистика COVID-19 в Украине

В больницы были госпитализированы 572 человека с выраженными симптомами коронавируса, нуждающихся в медицинском контроле. От осложнений болезни умерли 43 пациента. В то же время 570 человек сообщили о выздоровлении.

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Количество проведенных тестов за сутки:

  • методом ПЦР – 22 533 человека,
  • методом ИФА – 8 064 человека,
  • экспресс-тестами – 16 845 человек.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

  • Киев – 236 случаев;
  • Винницкая область – 19 случаев;
  • Волынская область – 3 случая;
  • Днепропетровская область – 64 случая;
  • Донецкая область – 91 случай;
  • Житомирская область – 20 случаев;
  • Закарпатская область – 4 случая;
  • Запорожская область – 53 случая;
  • Ивано-Франковская область – 9 случаев;
  • Киевская область – 34 случая;
  • Кировоградская область – 7 случаев;
  • Луганская область – 43 случая;
  • Львовская область – 34 случая;
  • Николаевская область – 16 случаев;
  • Одесская область – 46 случаев;
  • Полтавская область – 23 случая;
  • Ровненская область – 29 случаев;
  • Сумская область – 18 случаев;
  • Тернопольская область – 19 случаев;
  • Харьковская область – 75 случаев;
  • Херсонская область – 71 случай;
  • Хмельницкая область – 35 случаев;
  • Черкасская область – 23 случая;
  • Черновицкая область – 10 случаев;
  • Черниговская область – 2 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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