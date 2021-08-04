Статистика COVID-19 в Украине

В больницы были госпитализированы 572 человека с выраженными симптомами коронавируса, нуждающихся в медицинском контроле. От осложнений болезни умерли 43 пациента. В то же время 570 человек сообщили о выздоровлении.

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Количество проведенных тестов за сутки:

методом ПЦР – 22 533 человека,

методом ИФА – 8 064 человека,

экспресс-тестами – 16 845 человек.

Важно! С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 255 345 человек.



По состоянию на 4 августа выздоровели по меньшей мере 2 188 273 больных. Впрочем, жертвами коронавируса стали 53 024 жителя страны.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

Киев – 236 случаев;

Винницкая область – 19 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 64 случая;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 53 случая;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 34 случая;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 34 случая;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 46 случаев;

Полтавская область – 23 случая;

Ровненская область – 29 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 19 случаев;

Харьковская область – 75 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 35 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 10 случаев;

Черниговская область – 2 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.