Статистика COVID-19 в Украине
В больницы были госпитализированы 572 человека с выраженными симптомами коронавируса, нуждающихся в медицинском контроле. От осложнений болезни умерли 43 пациента. В то же время 570 человек сообщили о выздоровлении.
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Количество проведенных тестов за сутки:
- методом ПЦР – 22 533 человека,
- методом ИФА – 8 064 человека,
- экспресс-тестами – 16 845 человек.
Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:
- Киев – 236 случаев;
- Винницкая область – 19 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 64 случая;
- Донецкая область – 91 случай;
- Житомирская область – 20 случаев;
- Закарпатская область – 4 случая;
- Запорожская область – 53 случая;
- Ивано-Франковская область – 9 случаев;
- Киевская область – 34 случая;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- Луганская область – 43 случая;
- Львовская область – 34 случая;
- Николаевская область – 16 случаев;
- Одесская область – 46 случаев;
- Полтавская область – 23 случая;
- Ровненская область – 29 случаев;
- Сумская область – 18 случаев;
- Тернопольская область – 19 случаев;
- Харьковская область – 75 случаев;
- Херсонская область – 71 случай;
- Хмельницкая область – 35 случаев;
- Черкасская область – 23 случая;
- Черновицкая область – 10 случаев;
- Черниговская область – 2 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала