В Украине выросла смертность от коронавируса: вдвое по сравнению с прошлой неделей

Сейчас ситуация с коронавирусом в Украине все еще контролируемая, однако нагрузка на медицинскую систему продолжает расти. Каждая 5 "ковидная" реанимационная кровать занята пациентами, на 14% заняты кровати "с кислородом".

В Украине выросла смертность от коронавируса

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко отметил, что за последнюю неделю выросла суточная смертность от коронавируса.

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В среднем это 38 умерших в сутки – рост произошел почти на половину по сравнению с прошлой неделей.

Украина на пороге карантина

Украина пересекла предельные показатели и оказалась на пороге выхода из "зеленого" уровня эпидемической опасности, то есть приблизилась к внедрению карантинных ограничений

Коэффициент случаев инфицирования пересек предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%.

Суточные госпитализации возобновили рост и ускорились на 15% в неделю.

"Регионом-антилидером" по уровню заболеваемости остается Черновицкая область.

Еще недавно мы говорили о спаде недельной госпитализации до уровня в +5%, сейчас мы наблюдаем увеличение темпов обновления госпитализации до +15% в неделю,

– сообщил Юрий Ганиченко.

При таких темпах КШЭ прогнозирует введение усиленных карантинных ограничений в первой половине сентября.

Заболеваемость в Украине сейчас