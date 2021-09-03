В Украине выросла смертность от коронавируса: вдвое по сравнению с прошлой неделей
Источник:KSE
Сейчас ситуация с коронавирусом в Украине все еще контролируемая, однако нагрузка на медицинскую систему продолжает расти. Каждая 5 "ковидная" реанимационная кровать занята пациентами, на 14% заняты кровати "с кислородом".
В Украине выросла смертность от коронавируса
Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко отметил, что за последнюю неделю выросла суточная смертность от коронавируса.
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В среднем это 38 умерших в сутки – рост произошел почти на половину по сравнению с прошлой неделей.
Украина на пороге карантина
Украина пересекла предельные показатели и оказалась на пороге выхода из "зеленого" уровня эпидемической опасности, то есть приблизилась к внедрению карантинных ограничений
- Коэффициент случаев инфицирования пересек предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%.
- Суточные госпитализации возобновили рост и ускорились на 15% в неделю.
- "Регионом-антилидером" по уровню заболеваемости остается Черновицкая область.
Еще недавно мы говорили о спаде недельной госпитализации до уровня в +5%, сейчас мы наблюдаем увеличение темпов обновления госпитализации до +15% в неделю,
– сообщил Юрий Ганиченко.
При таких темпах КШЭ прогнозирует введение усиленных карантинных ограничений в первой половине сентября.
Заболеваемость в Украине сейчас
- В течение последних суток зафиксировали 2 693 случая коронавирусной болезни, в больницы госпитализировали 826 пациентов с осложненными симптомами коронавируса. Умерли в результате болезни 45 пациентов.
- С начала пандемии в Украине 2 293 541 подтвержденный случай COVID-19.
- Все регионы Украины сейчас находятся в зеленой зоне карантина. Впрочем, Луганская и Одесская области превышают показатели госпитализации уже второй день подряд.