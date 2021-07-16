За этот же период в больницы госпитализировали 422 больных. Среди них люди с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на наличие болезни.

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К сожалению, еще 17 пациентов умерли. Зато 616 человек выписали.

В течение 15 июля в Украине провели 41 590 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 18 276,

методом ИФА – 8 942,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 372.

Всего с начала пандемии в Украине провели 11 120 046 ПЦР-тестов.

За все время пандемии в стране: обнаружили – 2 243 605 больных,

выздоровели – 2 180 281 пациент,

умерли – 52 702 человека.

Суточный прирост больных в регионах:

Киев – 224 случая;

Винницкая область – 10 случаев;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 27 случаев;

Донецкая область – 37 случаев;

Житомирская область – 15 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 30 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 26 случаев;

Львовская область – 24 случая;

Николаевская область – 27 случаев;

Одесская область – 95 случаев;

Полтавская область – 32 случая;

Ровенская область – 8 случаев;

Сумская область – 13 случаев;

Тернопольская область – 14 случаев;

Харьковская область – 26 случаев;

Херсонская область – 16 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 9 случаев;

Черниговская область – 29 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.