В Украине выросла суточная заболеваемость COVID-19
16 июля 2021 , 08:24Читати новину українською
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 15 июля, в Украине обнаружили 737 новых больных коронавирусом. Из них 50 детей и 16 медработников.
За этот же период в больницы госпитализировали 422 больных. Среди них люди с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на наличие болезни.
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К сожалению, еще 17 пациентов умерли. Зато 616 человек выписали.
В течение 15 июля в Украине провели 41 590 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 18 276,
- методом ИФА – 8 942,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 372.
Всего с начала пандемии в Украине провели 11 120 046 ПЦР-тестов.
За все время пандемии в стране:
- обнаружили – 2 243 605 больных,
- выздоровели – 2 180 281 пациент,
- умерли – 52 702 человека.
Суточный прирост больных в регионах:
- Киев – 224 случая;
- Винницкая область – 10 случаев;
- Волынская область – 10 случаев;
- Днепропетровская область – 27 случаев;
- Донецкая область – 37 случаев;
- Житомирская область – 15 случаев;
- Закарпатская область – 4 случая;
- Запорожская область – 18 случаев;
- Ивано-Франковская область – 9 случаев;
- Киевская область – 30 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 26 случаев;
- Львовская область – 24 случая;
- Николаевская область – 27 случаев;
- Одесская область – 95 случаев;
- Полтавская область – 32 случая;
- Ровенская область – 8 случаев;
- Сумская область – 13 случаев;
- Тернопольская область – 14 случаев;
- Харьковская область – 26 случаев;
- Херсонская область – 16 случаев;
- Хмельницкая область – 5 случаев;
- Черкасская область – 23 случая;
- Черновицкая область – 9 случаев;
- Черниговская область – 29 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.