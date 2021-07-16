В Украине выросла суточная заболеваемость COVID-19

16 июля 2021 , 08:24
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Источник:

Минздрав

За прошедшие сутки, 15 июля, в Украине обнаружили 737 новых больных коронавирусом. Из них 50 детей и 16 медработников.

За этот же период в больницы госпитализировали 422 больных. Среди них люди с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на наличие болезни.

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К сожалению, еще 17 пациентов умерли. Зато 616 человек выписали.

В течение 15 июля в Украине провели 41 590 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 18 276,
  • методом ИФА – 8 942,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 372.

Всего с начала пандемии в Украине провели 11 120 046 ПЦР-тестов.

За все время пандемии в стране:

  • обнаружили – 2 243 605 больных,
  • выздоровели – 2 180 281 пациент,
  • умерли – 52 702 человека.

Суточный прирост больных в регионах:

  • Киев – 224 случая;
  • Винницкая область – 10 случаев;
  • Волынская область – 10 случаев;
  • Днепропетровская область – 27 случаев;
  • Донецкая область – 37 случаев;
  • Житомирская область – 15 случаев;
  • Закарпатская область – 4 случая;
  • Запорожская область – 18 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 9 случаев;
  • Киевская область – 30 случаев;
  • Кировоградская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 26 случаев;
  • Львовская область – 24 случая;
  • Николаевская область – 27 случаев;
  • Одесская область – 95 случаев;
  • Полтавская область – 32 случая;
  • Ровенская область – 8 случаев;
  • Сумская область – 13 случаев;
  • Тернопольская область – 14 случаев;
  • Харьковская область – 26 случаев;
  • Херсонская область – 16 случаев;
  • Хмельницкая область – 5 случаев;
  • Черкасская область – 23 случая;
  • Черновицкая область – 9 случаев;
  • Черниговская область – 29 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Автор: Анастасія Кушпіт