По состоянию на 17 февраля в Украине зарегистрировано 1 280 904 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За сутки зафиксировали 4 286 новых больных. Из них 304 ребенка и 329 медработников.

Министр здравоохранения Украины сообщил, что за минувшие сутки в больницы госпитализировали 2 330 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие болезни.

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В течение 16 февраля в Украине зарегистрировали еще 147 умерших в результате COVID-19, в результате чего общее количество летальных исходов из-за болезни возросло до 24 689.

Выписали 5 927 человек. Всего от коронавируса выздоровели 1 128 895 жителей Украины.

Ситуация с тестированием

Со вчерашнего дня в Украине провели 64 842 тестов на коронавирус. Из них:

методом ПЦР – 25 782,

методом ИФА – 16 647,

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 413.

Всего с начала пандемии в стране осуществили 6 596 588 ПЦР-тестов.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

Количество новых больных в регионах:

Киев – 366 случаев;

Винницкая область – 351 случай;

Волынская область – 117 случаев;

Днепропетровская область – 137 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 118 случаев;

Закарпатская область – 275 случаев;

Запорожская область – 149 случаев;

Ивано-Франковская область – 646 случаев;

Киевская область – 185 случаев;

Кировоградская область – 52 случая;

Луганская область – 51 случай;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 47 случаев;

Одесская область – 186 случаев;

Полтавская область – 77 случаев;

Ровненская область – 139 случаев;

Сумская область – 67 случаев;

Тернопольская область – 122 случая;

Харьковская область – 243 случая;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 198 случаев;

Черкасская область – 44 случая;

Черновицкая область – 386 случаев;

Черниговская область – 34 случая.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала