В Украине выросла заболеваемость COVID-19, а еще смертность и количество госпитализированных
По состоянию на 17 февраля в Украине зарегистрировано 1 280 904 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За сутки зафиксировали 4 286 новых больных. Из них 304 ребенка и 329 медработников.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Министр здравоохранения Украины сообщил, что за минувшие сутки в больницы госпитализировали 2 330 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на наличие болезни.
К теме Новости о коронавирусе: новая мутация вируса, причины задержания вакцинации в Украине
В течение 16 февраля в Украине зарегистрировали еще 147 умерших в результате COVID-19, в результате чего общее количество летальных исходов из-за болезни возросло до 24 689.
Выписали 5 927 человек. Всего от коронавируса выздоровели 1 128 895 жителей Украины.
Ситуация с тестированием
Со вчерашнего дня в Украине провели 64 842 тестов на коронавирус. Из них:
- методом ПЦР – 25 782,
- методом ИФА – 16 647,
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 413.
Всего с начала пандемии в стране осуществили 6 596 588 ПЦР-тестов.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
Количество новых больных в регионах:
- Киев – 366 случаев;
- Винницкая область – 351 случай;
- Волынская область – 117 случаев;
- Днепропетровская область – 137 случаев;
- Донецкая область – 98 случаев;
- Житомирская область – 118 случаев;
- Закарпатская область – 275 случаев;
- Запорожская область – 149 случаев;
- Ивано-Франковская область – 646 случаев;
- Киевская область – 185 случаев;
- Кировоградская область – 52 случая;
- Луганская область – 51 случай;
- Львовская область – 183 случая;
- Николаевская область – 47 случаев;
- Одесская область – 186 случаев;
- Полтавская область – 77 случаев;
- Ровненская область – 139 случаев;
- Сумская область – 67 случаев;
- Тернопольская область – 122 случая;
- Харьковская область – 243 случая;
- Херсонская область – 15 случаев;
- Хмельницкая область – 198 случаев;
- Черкасская область – 44 случая;
- Черновицкая область – 386 случаев;
- Черниговская область – 34 случая.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью