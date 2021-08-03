В больницы госпитализировали 334 человека с осложненным течением болезни или подозрением на наличие коронавирусной инфекции. К сожалению, еще 26 пациентов умерли.

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Выписали 533 инфицированных – эти люди уже выздоровели.

В течение 3 апреля в Украине провели 39 622 теста на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 19 946,

методом ИФА – 82 29,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 11 447.

За все время пандемии в стране провели 11 424 130 ПЦР-тестов.

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 254 361 инфицированного коронавирусом. К сожалению, 52 981 пациент ушел из жизни, так и не сумев преодолеть недуг. Но 2 187 703 больных уже выздоровели.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

город Киев – 198 случаев;

Винницкая область – 32 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 53 случая;

Донецкая область – 65 случаев;

Житомирская область – 14 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 37 случаев;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 19 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 11 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 14 случаев;

Ровненская область – 15 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 49 случаев;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 32 случая;

Черновицкая область – 13 случаев;

Черниговская область – 17 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

​Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала