В Украине выросла заболеваемость коронавирусом

3 августа 2021 , 08:24
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Источник:

Минздрав Украины

За минувшие сутки, 2 августа, в Украине зафиксировали 827 новых больных COVID-19. Из них 68 детей и 26 медработников. Последний раз более 800 инфицированных за сутки в стране фиксировали 25 июля.

В больницы госпитализировали 334 человека с осложненным течением болезни или подозрением на наличие коронавирусной инфекции. К сожалению, еще 26 пациентов умерли.

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Выписали 533 инфицированных – эти люди уже выздоровели.

В течение 3 апреля в Украине провели 39 622 теста на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 19 946,
  • методом ИФА – 82 29,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 11 447.

За все время пандемии в стране провели 11 424 130 ПЦР-тестов.

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 254 361 инфицированного коронавирусом. К сожалению, 52 981 пациент ушел из жизни, так и не сумев преодолеть недуг. Но 2 187 703 больных уже выздоровели.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

  • город Киев – 198 случаев;
  • Винницкая область – 32 случая;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 53 случая;
  • Донецкая область – 65 случаев;
  • Житомирская область – 14 случаев;
  • Закарпатская область – 5 случаев;
  • Запорожская область – 37 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 6 случаев;
  • Киевская область – 19 случаев;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 47 случаев;
  • Львовская область – 48 случаев;
  • Николаевская область – 11 случаев;
  • Одесская область – 62 случая;
  • Полтавская область – 14 случаев;
  • Ровненская область – 15 случаев;
  • Сумская область – 24 случая;
  • Тернопольская область – 6 случаев;
  • Харьковская область – 49 случаев;
  • Херсонская область – 36 случаев;
  • Хмельницкая область – 18 случаев;
  • Черкасская область – 32 случая;
  • Черновицкая область – 13 случаев;
  • Черниговская область – 17 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Анастасія Кушпіт