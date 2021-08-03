В Украине выросла заболеваемость коронавирусом
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки, 2 августа, в Украине зафиксировали 827 новых больных COVID-19. Из них 68 детей и 26 медработников. Последний раз более 800 инфицированных за сутки в стране фиксировали 25 июля.
В больницы госпитализировали 334 человека с осложненным течением болезни или подозрением на наличие коронавирусной инфекции. К сожалению, еще 26 пациентов умерли.
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Выписали 533 инфицированных – эти люди уже выздоровели.
В течение 3 апреля в Украине провели 39 622 теста на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 19 946,
- методом ИФА – 82 29,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 11 447.
За все время пандемии в стране провели 11 424 130 ПЦР-тестов.С начала пандемии в Украине обнаружили 2 254 361 инфицированного коронавирусом. К сожалению, 52 981 пациент ушел из жизни, так и не сумев преодолеть недуг. Но 2 187 703 больных уже выздоровели.
Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:
- город Киев – 198 случаев;
- Винницкая область – 32 случая;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 53 случая;
- Донецкая область – 65 случаев;
- Житомирская область – 14 случаев;
- Закарпатская область – 5 случаев;
- Запорожская область – 37 случаев;
- Ивано-Франковская область – 6 случаев;
- Киевская область – 19 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 47 случаев;
- Львовская область – 48 случаев;
- Николаевская область – 11 случаев;
- Одесская область – 62 случая;
- Полтавская область – 14 случаев;
- Ровненская область – 15 случаев;
- Сумская область – 24 случая;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 49 случаев;
- Херсонская область – 36 случаев;
- Хмельницкая область – 18 случаев;
- Черкасская область – 32 случая;
- Черновицкая область – 13 случаев;
- Черниговская область – 17 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.