Суточная статистика
В больницы госпитализировали 266 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 27 украинцев с диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели – 515 человек.
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Количество проведенных тестирований:
- методом ПЦР – 22 330 человек,
- методом ИФА – 8 918 людей,
- экспресс-тестами – 13 491 человек.
Статистика COVID-19 в регионах: суточный прирост
- Киев – 188 случаев;
- Винницкая область – 9 случаев;
- Волынская область – 0 случаев;
- Днепропетровская область – 38 случаев;
- Донецкая область – 57 случаев;
- Житомирская область – 8 случаев;
- Закарпатская область – 4 случая;
- Запорожская область – 34 случая;
- Ивано – Франковская область – 6 случаев;
- Киевская область – 5 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 41 случай;
- Львовская область – 25 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 68 случаев;
- Ровненская область – 7 случаев;
- Сумская область – 16 случаев;
- Тернопольская область – 0 случаев;
- Харьковская область – 42 случая;
- Херсонская область – 34 случая;
- Черкасская область – 16 случаев;
- Черновицкая область – 9 случаев;
- Черниговская область – 14 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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