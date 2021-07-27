В Украине выросла заболеваемость коронавирусом

По состоянию на 27 июля в Украине суточный прирост заболевших коронавирусом составляет 681 случай, что значительно больше, чем вчера, когда выявили 286 больных (меньше всего с апреля 2020 года).

Суточная статистика

В больницы госпитализировали 266 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 27 украинцев с диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели – 515 человек.

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Количество проведенных тестирований:

методом ПЦР – 22 330 человек,

методом ИФА – 8 918 людей,

экспресс-тестами – 13 491 человек.

Статистика COVID-19 в регионах: суточный прирост

Киев – 188 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 0 случаев;

Днепропетровская область – 38 случаев;

Донецкая область – 57 случаев;

Житомирская область – 8 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано – Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 5 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 41 случай;

Львовская область – 25 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 68 случаев;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 16 случаев;

Тернопольская область – 0 случаев;

Харьковская область – 42 случая;

Херсонская область – 34 случая;

Черкасская область – 16 случаев;

Черновицкая область – 9 случаев;

Черниговская область – 14 случаев.

заболели 2 249 344 человека.По состоянию на 27 июля выздоровели – 2 184 880 человек. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 52 876 пациентов.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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