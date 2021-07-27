В Украине выросла заболеваемость коронавирусом

27 июля 2021 , 08:17
Читати новину українською

Источник:

Минздрав

По состоянию на 27 июля в Украине суточный прирост заболевших коронавирусом составляет 681 случай, что значительно больше, чем вчера, когда выявили 286 больных (меньше всего с апреля 2020 года).

Суточная статистика

В больницы госпитализировали 266 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 27 украинцев с диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели – 515 человек.

Интересно Что нужно помнить после вакцинации против коронавируса: рекомендации Минздрава

Количество проведенных тестирований:

  • методом ПЦР – 22 330 человек,
  • методом ИФА – 8 918 людей,
  • экспресс-тестами – 13 491 человек.
За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 249 344 человека.

По состоянию на 27 июля выздоровели – 2 184 880 человек. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 52 876 пациентов.

Статистика COVID-19 в регионах: суточный прирост

  • Киев – 188 случаев;
  • Винницкая область – 9 случаев;
  • Волынская область – 0 случаев;
  • Днепропетровская область – 38 случаев;
  • Донецкая область – 57 случаев;
  • Житомирская область – 8 случаев;
  • Закарпатская область – 4 случая;
  • Запорожская область – 34 случая;
  • Ивано – Франковская область – 6 случаев;
  • Киевская область – 5 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 41 случай;
  • Львовская область – 25 случаев;
  • Николаевская область – 22 случая;
  • Одесская область – 68 случаев;
  • Ровненская область – 7 случаев;
  • Сумская область – 16 случаев;
  • Тернопольская область – 0 случаев;
  • Харьковская область – 42 случая;
  • Херсонская область – 34 случая;
  • Черкасская область – 16 случаев;
  • Черновицкая область – 9 случаев;
  • Черниговская область – 14 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
 

Автор: Анастасія Лукашевська