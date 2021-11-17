За прошедшие сутки, 16 ноября, прививки против коронавируса получили 294 855 человек. 114 029 из них получили первую дозу вакцины, остальные 180 826 – вторую.

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Вакцинация проводилась 1 122 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 252 пунктах прививки и в 451 центре вакцинации населения.

Общее количество вакцинированных в стране

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 445 581 человека, 12 445 579 из них получили первую дозу вакцины. В свою очередь полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек.

Всего в стране провели 21 513 820 прививок, для этого использовались следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 040 712,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 237 540,

AstraZeneca – 1 529 804,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1129658.

В Минздраве отмечают! 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и у них не было ни единой дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты. По меньшей мере, "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов вакцинации. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Записаться на вакцинацию – очень просто

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае, можно просто прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью врача.

Заметим, что для вакцинации не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал