В Украине выросли темпы прививки против коронавируса: какие вакцины использовали

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине против коронавируса вакцинировали более 290 тысяч человек. Это значительно больше, чем за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки, 16 ноября, прививки против коронавируса получили 294 855 человек. 114 029 из них получили первую дозу вакцины, остальные 180 826 – вторую.

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Вакцинация проводилась 1 122 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 252 пунктах прививки и в 451 центре вакцинации населения.

Общее количество вакцинированных в стране

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 445 581 человека, 12 445 579 из них получили первую дозу вакцины. В свою очередь полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек.

Всего в стране провели 21 513 820 прививок, для этого использовались следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 040 712,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 237 540,

AstraZeneca – 1 529 804,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1129658.

Записаться на вакцинацию – очень просто

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и у них не было ни единой дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты . По меньшей мере, "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов вакцинации. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае, можно просто прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью врача.

Заметим, что для вакцинации не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал