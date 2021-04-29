Зато темпы вакцинации второй дозой очень медленные. За минувшие сутки вторую прививку получил только 1 человек из Запорожской области.

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В общем закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины, всего 10 человек. 2 из них получали первую инъекцию за рубежом.

Где сделали больше всего прививок за последние сутки

Больше всего прививок со вчерашнего дня провели в Киеве – 7736,

Харьковской – 6 234,

Днепропетровской – 5 791,

Киевской – 5685;

Полтавской – 5 640 областях.

А вот самые низкие темпы вакцинации до сих пор в Луганской (539), Черновицкой (909) и Ивано-Франковской (919) областях.

Какие вакцины больше всего используют в Украине

На протяжении прошедших суток использовали больше вакцин от AstraZeneca – 60 017. Зато китайский Sinovac ввели 5 793 людям, а Pfizer – 4 658 украинцам.

Заметим, что от 28 апреля в Украине заработали 2127 пунктов прививки против коронавируса, которые открыли при медицинских учреждениях.