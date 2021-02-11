По состоянию на 11 февраля в Украине зарегистрировано 1 258 094 случаев инфицирования коронавирусом. Среди 5 039 новых больных – 277 детей и 281 медработник.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали еще 1 784 инфицированных коронавирусом или людей с подозрением на наличие COVID-19. К теме Новости о коронавирусе 10 февраля: актуальные исследования, новый побочный эффект от вакцины Новость дополняется...