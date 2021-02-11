В Украине выросло количество больных COVID-19: зафиксировали 5 039 новых случаев заражения
По состоянию на 11 февраля в Украине зарегистрировано 1 258 094 случаев инфицирования коронавирусом. Среди 5 039 новых больных – 277 детей и 281 медработник.
За минувшие сутки в больницы госпитализировали еще 1 784 инфицированных коронавирусом или людей с подозрением на наличие COVID-19.
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