Распространение COVID-19
От осложнений коронавируса со вчерашнего дня умерли 16 пациентов. В то же время выздоровели 676 больных с диагнозом COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 18 006 человек,
- методом ИФА – 8 718 человек,
- экспресс-тестами – 14 648 человек.
Статистика коронавируса в регионах
- Киев – 171 случай;
- Винницкая область – 21 случай;
- Волынская область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 40 случаев;
- Донецкая область – 26 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 30 случаев;
- Ивано-Франковская область – 10 случаев;
- Киевская область – 33 случая;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 24 случая;
- Николаевская область – 10 случаев;
- Одесская область – 60 случаев;
- Полтавская область – 7 случаи;
- Ровненская область – 7 случаев;
- Сумская область – 17 случаев;
- Тернопольская область – 2 случая;
- Харьковская область – 35 случаев;
- Херсонская область – 21 случай;
- Хмельницкая область – 5 случаев;
- Черкасская область – 21 случай;
- Черновицкая область – 9 случаев;
- Черниговская область – 13 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.