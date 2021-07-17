Распространение COVID-19

От осложнений коронавируса со вчерашнего дня умерли 16 пациентов. В то же время выздоровели 676 больных с диагнозом COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 18 006 человек,

методом ИФА – 8 718 человек,

экспресс-тестами – 14 648 человек.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 244 196 больных COVID-19.



По состоянию на 17 июля выздоровели – 2 180 957 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 52 718 пациентов.

Статистика коронавируса в регионах

Киев – 171 случай;

Винницкая область – 21 случай;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 40 случаев;

Донецкая область – 26 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 30 случаев;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 33 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 24 случая;

Николаевская область – 10 случаев;

Одесская область – 60 случаев;

Полтавская область – 7 случаи;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 17 случаев;

Тернопольская область – 2 случая;

Харьковская область – 35 случаев;

Херсонская область – 21 случай;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 9 случаев;

Черниговская область – 13 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! Вчера, 16 июля члены СНБО обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19 в Украине, в частности – его штаммы Дельта и Лямбда. Из-за их распространения правительство планирует усилить карантинные ограничения.