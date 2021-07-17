В Украине выросло количество госпитализаций с коронавирусом: суточная статистика Минздрава

17 июля 2021 , 08:23
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Источник:

Минздрав

В Украине в течение минувших суток заболел коронавирусом 591 гражданин. В госпитализации нуждались 438 пациентов с симптомами, которые нуждались в медицинском наблюдении.

Распространение COVID-19

От осложнений коронавируса со вчерашнего дня умерли 16 пациентов. В то же время выздоровели 676 больных с диагнозом COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 18 006 человек,
  • методом ИФА – 8 718 человек,
  • экспресс-тестами – 14 648 человек.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 244 196 больных COVID-19.

По состоянию на 17 июля выздоровели – 2 180 957 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 52 718 пациентов.

Статистика коронавируса в регионах

  • Киев – 171 случай;
  • Винницкая область – 21 случай;
  • Волынская область – 1 случай;
  • Днепропетровская область – 40 случаев;
  • Донецкая область – 26 случаев;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Закарпатская область – 2 случая;
  • Запорожская область – 30 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 10 случаев;
  • Киевская область – 33 случая;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 12 случаев;
  • Львовская область – 24 случая;
  • Николаевская область – 10 случаев;
  • Одесская область – 60 случаев;
  • Полтавская область – 7 случаи;
  • Ровненская область – 7 случаев;
  • Сумская область – 17 случаев;
  • Тернопольская область – 2 случая;
  • Харьковская область – 35 случаев;
  • Херсонская область – 21 случай;
  • Хмельницкая область – 5 случаев;
  • Черкасская область – 21 случай;
  • Черновицкая область – 9 случаев;
  • Черниговская область – 13 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! Вчера, 16 июля члены СНБО обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19 в Украине, в частности – его штаммы Дельта и Лямбда. Из-за их распространения правительство планирует усилить карантинные ограничения.

 

Автор: Анастасія Лукашевська