По состоянию на 28 февраля в Украине зарегистрировали 1 342 016 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки обнаружили 5 833 новых больных, из них 795 детей и 146 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что за минувшие сутки в больницы госпитализировали 3 218 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К теме Новости о COVID в Украине и мире: "паспорта" вакцинации в Украине, Канада одобрила CoviShield Новость дополняется...