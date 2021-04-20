Инсульт остается основной причиной инвалидности и одной из главных причин смерти населения. С апреля 2020 года оказание медицинской помощи при остром мозговом инсульте входит в Программу медицинских гарантий и оплачивается Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), то есть бесплатное для пациентов.

Об этом сообщили на пресс-конференции "Оказание помощи при инсульте по Программе медицинских гарантий: вызовы и достижения".

В каких больницах лечат инсульт

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Договоры на предоставление пакета услуг при инсульте в 2020 году подписали 192 медицинских учреждения по всей стране – это те больницы, которые отвечают требованиям Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины для предоставления пакета медицинской помощи при инсульте.

Это, в частности, круглосуточный доступ к компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), круглосуточная доступность невролога/нейрохирурга и анестезиолога, отделения интенсивной терапии, лаборатории, а также постоянный доступ к кислороду.

По приказу Минздрава, всех пациентов с признаками инсульта должны доставлять в больницы, которые подписали договор с НСЗУ для оказания пакета помощи при остром мозговом инсульте. В первый час после доставки в больницу пациенту с подозрением на инсульт должны сделать КТ или МРТ для установления диагноза.

Вся диагностика и лекарственные средства, предусмотренные протоколом лечения инсульта должны предоставляться бесплатно. Если в больницах, которые подписали договор с НСЗУ, выписывают рецепты на дополнительные препараты или требуют покупки медикаментов – обращайтесь за номером 1677 и сообщите НСЗУ об этом. К сожалению, мы до сих пор фиксируем такие случаи,

– рассказал директор Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов.

Программа медицинских гарантий в части помощи пациентам с острым мозговым инсультом покрывает все необходимое лечение, диагностику и реабилитацию в остром периоде, а также проведение тромболизиса – введения специального лекарственного средства (тромболитика), который растворяет тромб в мозге. Сейчас это наиболее эффективный метод лечения ишемического инсульта.

Сколько денег тратят на лечение инсультов

За 2020 год в Украине произошло около 125 тысяч инсультов. Большинство пациентов доставили в специализированные больницы с инсультными отделениями.

По данным Национальной службы здоровья Украины, за 9 месяцев 2020 года за оказание помощи пациентам с инсультом законтрактованным больницам перечислили 1 миллиард 360 миллионов гривен. На 2021 год для оплаты медицинской помощи при инсульте запланировали 2 миллиарда 570 миллионов гривен.

Почему это важно

Выживаемость и успешная реабилитация пациента зависит от того, как быстро больному будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Сделать это нужно в первые 4,5 часа после инсульта. За одну минуту инсульта в мозге отмирают около 2 миллионов нейронов.

Основные симптомы инсульта:

симметрия лица;

нарушение речи;

слабость;

онемение в правой или левой части тела и конечностях.

При появлении признаков инсульта следует звонить в экстренную медицинскую помощь по номеру 103.