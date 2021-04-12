В Украине в марте госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом с начала пандемии. Сейчас в больницах находится более 97 тысяч пациентов.

Это на 52% больше, чем в ноябре прошлого года, когда был предыдущий максимум госпитализаций.

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Насколько выросла статистика в регионах

На 239% по сравнению с февралем увеличилось количество госпитализаций в Киеве – до более 10 тысяч человек.

На 210% – в Днепропетровской области.

На 200% – в Хмельницкой и Одесской областях.

На 184% выросло количество госпитализаций в Житомирской.

На 178% – в Киевской области.

На 165% – во Львовской области.

Тяжелых пациентов стало больше

Также в марте, по сравнению с февралем выросло на 127% количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода.

Их общее количество составило почти 76 тысяч, или 75% от всех пролеченных пациентов в марте; на 115% количество пациентов, которые были подключены к аппарату ИВЛ – из почти 4 тысяч до более 8 тысяч.

Кроме того, на 50% выросло количество пациентов, находившихся в отделении интенсивной терапии – с 8,5 тысячи до 16,5 тысячи.

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