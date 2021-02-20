Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине выявлено 1 299 967 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

За минувшие сутки, 19 февраля, количество подтвержденных заболевших на коронавирус увеличилась на 6 295. Глава МИНЗДРАВА Максим Степанов отметил, что среди новых случаев – 429 детей и 223 медработники.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) и г. Киев (415).

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 225 человек. 73 человека, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

За сутки совершено 67 017 тестирований в сутки (методом ПЦР – 29 731, методом ИФА – 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 102).

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 299 967 человек;

выздоровело – 1 144 516 человек;

летальных исходов – 25 045;

проведено ПЦР-тестирований – 6 681 355.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:

г. Киев – 415 случаев;

Винницкая область – 554 случая;

Волынская область – 166 случаев;

Днепропетровская область – 290 случаев;

Донецкая область – 168 случаев;

Житомирская область – 369 случаев;

Закарпатская область – 414 случаев;

Запорожская область – 132 случая;

Ивано-Франковская область – 738 случаев;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 42 случая;

Луганская область – 45 случаев;

Львовская область – 420 случаев;

Николаевская область – 163 случая;

Одесская область – 144 случая;

Полтавская область – 138 случаев;

Ровенская область – 142 случая;

Сумская область – 143 случая;

Тернопольская область – 203 случая;

Харьковская область – 280 случаев;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 210 случаев;

Черкасская область – 127 случаев;

Черновицкая область – 522 случая;

Черниговская область – 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Что предусматривает адаптивный карантин / источник: Минздрав / инфографика 24 канала