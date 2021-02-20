В Украине за минувшие сутки обнаружили 6 295 новых больных COVID-19
Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине выявлено 1 299 967 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.
Источник:24 канал
За минувшие сутки, 19 февраля, количество подтвержденных заболевших на коронавирус увеличилась на 6 295. Глава МИНЗДРАВА Максим Степанов отметил, что среди новых случаев – 429 детей и 223 медработники.
Читайте также Ляшко не смог назвать точную дату начала вакцинации: на ситуацию повлиял ряд факторов
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) и г. Киев (415).
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 225 человек. 73 человека, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
За сутки совершено 67 017 тестирований в сутки (методом ПЦР – 29 731, методом ИФА – 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 102).
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 299 967 человек;
- выздоровело – 1 144 516 человек;
- летальных исходов – 25 045;
- проведено ПЦР-тестирований – 6 681 355.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:
- г. Киев – 415 случаев;
- Винницкая область – 554 случая;
- Волынская область – 166 случаев;
- Днепропетровская область – 290 случаев;
- Донецкая область – 168 случаев;
- Житомирская область – 369 случаев;
- Закарпатская область – 414 случаев;
- Запорожская область – 132 случая;
- Ивано-Франковская область – 738 случаев;
- Киевская область – 325 случаев;
- Кировоградская область – 42 случая;
- Луганская область – 45 случаев;
- Львовская область – 420 случаев;
- Николаевская область – 163 случая;
- Одесская область – 144 случая;
- Полтавская область – 138 случаев;
- Ровенская область – 142 случая;
- Сумская область – 143 случая;
- Тернопольская область – 203 случая;
- Харьковская область – 280 случаев;
- Херсонская область – 35 случаев;
- Хмельницкая область – 210 случаев;
- Черкасская область – 127 случаев;
- Черновицкая область – 522 случая;
- Черниговская область – 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Что предусматривает адаптивный карантин / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Поделиться новостью