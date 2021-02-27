В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили 1 342 016 случаев заражения. За минувшие сутки, 26 февраля, количество заболевших выросло на 8 172.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных за сутки – 519 детей и 292 медработника.

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26 февраля были госпитализированы 2 806 человек. 151 человек, к сожалению, умер от осложнений, вызванных коронавирусом. 4 766 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки сделано 78 040 тестирований: методом ПЦР – 35 714, методом ИФА – 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 336. С начала пандемии проведено 6 881 688 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 342 016 человек;

выздоровели – 1 168 321 человек;

летальных исходов – 25 893.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 580 случаев;

Винницкая область – 694 случая;

Волынская область – 182 случая;

Днепропетровская область – 323 случая;

Донецкая область – 167 случаев;

Житомирская область – 506 случаев;

Закарпатская область – 621 случай;

Запорожская область – 166 случаев;

Ивано-Франковская область – 892 случая;

Киевская область – 447 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 696 случаев;

Николаевская область – 219 случаев;

Одесская область – 263 случая;

Полтавская область – 151 случай;

Ровенская область – 142 случая;

Сумская область – 120 случаев;

Тернопольская область – 247 случаев;

Харьковская область – 402 случая;

Херсонская область – 43 случая;

Хмельницкая область – 272 случая;

Черкасская область – 116 случаев;

Черновицкая область – 670 случаев;

Черниговская область – 157 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют



Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала