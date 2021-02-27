В Украине за минувшие сутки обнаружили 8 172 больных коронавирусом
В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили 1 342 016 случаев заражения. За минувшие сутки, 26 февраля, количество заболевших выросло на 8 172.
Источник:24 канал
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных за сутки – 519 детей и 292 медработника.
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26 февраля были госпитализированы 2 806 человек. 151 человек, к сожалению, умер от осложнений, вызванных коронавирусом. 4 766 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
Ситуация с тестированием
За минувшие сутки сделано 78 040 тестирований: методом ПЦР – 35 714, методом ИФА – 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 336. С начала пандемии проведено 6 881 688 ПЦР-тестирований.
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 342 016 человек;
- выздоровели – 1 168 321 человек;
- летальных исходов – 25 893.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:
- г. Киев – 580 случаев;
- Винницкая область – 694 случая;
- Волынская область – 182 случая;
- Днепропетровская область – 323 случая;
- Донецкая область – 167 случаев;
- Житомирская область – 506 случаев;
- Закарпатская область – 621 случай;
- Запорожская область – 166 случаев;
- Ивано-Франковская область – 892 случая;
- Киевская область – 447 случаев;
- Кировоградская область – 63 случая;
- Луганская область – 33 случая;
- Львовская область – 696 случаев;
- Николаевская область – 219 случаев;
- Одесская область – 263 случая;
- Полтавская область – 151 случай;
- Ровенская область – 142 случая;
- Сумская область – 120 случаев;
- Тернопольская область – 247 случаев;
- Харьковская область – 402 случая;
- Херсонская область – 43 случая;
- Хмельницкая область – 272 случая;
- Черкасская область – 116 случаев;
- Черновицкая область – 670 случаев;
- Черниговская область – 157 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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