В Украине за минувшие сутки выявили 7 167 новых больных коронавирусом
С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине COVID-19 уже подтвердили у 1 401 228 человек. За минувшие сутки количество зафиксированных случаев увеличилось на 7 176.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных за минувшие сутки – 466 детей и 172 медработника.
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Также за минувшие сутки, 6 марта, госпитализированы 3 956 человек. К сожалению, 103 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровел – 2 147 пациентов.
6 марта осуществлено 46 304 тестирований (методом ПЦР-24 868, методом ИФА – 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 509). С начала пандемии проведено 7 126 226 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 432 случая;
- Винницкая область – 587 случаев;
- Волынская область – 129 случаев;
- Днепропетровская область – 362 случая;
- Донецкая область – 217 случаев;
- Житомирская область – 747 случаев;
- Закарпатская область – 503 случая;
- Запорожская область – 82 случая;
- Ивано-Франковская область – 543 случая;
- Киевская область – 366 случаев;
- Кировоградская область – 46 случаев;
- Луганская область – 18 случаев;
- Львовская область – 601 случай;
- Николаевская область – 184 случая;
- Одесская область – 356 случаев;
- Полтавская область – 120 случаев;
- Ровненская область – 89 случаев;
- Сумская область – 127 случаев;
- Тернопольская область – 256 случаев;
- Харьковская область – 362 случая;
- Херсонская область – 35 случаев;
- Хмельницкая область – 361 случай;
- Черкасская область – 94 случая;
- Черновицкая область – 441 случай;
- Черниговская область – 109 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 401 228 человек;
- выздоровело – 1 196 520 человек;
- летальных исходов – 27 022.
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