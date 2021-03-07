С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине COVID-19 уже подтвердили у 1 401 228 человек. За минувшие сутки количество зафиксированных случаев увеличилось на 7 176.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных за минувшие сутки – 466 детей и 172 медработника.

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Также за минувшие сутки, 6 марта, госпитализированы 3 956 человек. К сожалению, 103 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровел – 2 147 пациентов.

6 марта осуществлено 46 304 тестирований (методом ПЦР-24 868, методом ИФА – 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 509). С начала пандемии проведено 7 126 226 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 432 случая;

Винницкая область – 587 случаев;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 362 случая;

Донецкая область – 217 случаев;

Житомирская область – 747 случаев;

Закарпатская область – 503 случая;

Запорожская область – 82 случая;

Ивано-Франковская область – 543 случая;

Киевская область – 366 случаев;

Кировоградская область – 46 случаев;

Луганская область – 18 случаев;

Львовская область – 601 случай;

Николаевская область – 184 случая;

Одесская область – 356 случаев;

Полтавская область – 120 случаев;

Ровненская область – 89 случаев;

Сумская область – 127 случаев;

Тернопольская область – 256 случаев;

Харьковская область – 362 случая;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 361 случай;

Черкасская область – 94 случая;

Черновицкая область – 441 случай;

Черниговская область – 109 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 401 228 человек;

выздоровело – 1 196 520 человек;

летальных исходов – 27 022.



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