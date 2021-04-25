В цеом с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 2 025 271 человек, 42 323 – умерли от осложнений, 1 572 528 – выздоровели.

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По состоянию на 25 апреля в Украине болеет 410 420 человек. Больше всего случаев инфицирования подтверждено в Киеве (191 495 случаев с начала пандемии), в Харьковской области (132 191 случай) и в Одесской области (131 112 случаев).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

О новых больных рассказал глава Минздрава Максим Степанов. Среди новых больных, у которых 24 апреля подтвердили коронавирус – 331 ребенок и 98 медработников.

Данные взяты с фейсбук-страницы Максима Степанова

Также за минувшие сутки госпитализированы 3688 человек. К сожалению, 231 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Выздоровели – 6574 человека.

Ситуация с тестированием

За прошедшие сутки, 24 апреля, осуществлено 54 270 тестирований (методом ПЦР – 26 432, методом ИФА – 6316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 522). За все время пандемии в Украине проведено 9 240 911 ПЦР-тестирования.

Как идет вакцинация в Украине: данные по состоянию на 25 апреля

24 апреля в Украине вакцинировано 4531 человек против COVID-19.

человек против COVID-19. 526 916 человек привито с начала прививочной кампании.

человек привито с начала прививочной кампании. Из них получили 1 дозу – 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 пунктами прививки.

По состоянию на 24 апреля 2021 год в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев – 330 случаев/241 прививки;

Винницкая область – 119 случаев/240 прививок;

Волынская область – 228 случаев/171 прививки;

Днепропетровская область – 1034 случая/237 прививок;

Донецкая область – 582 случая/200 прививок;

Житомирская область – 277 случаев/99 прививок;

Закарпатская – 34 случая/13 прививок;

Запорожская область – 252 случая/79 прививок;

Ивано-Франковская область – 65 случаев/20 прививок;

Киевская область – 441 случай/293 прививки;

Кировоградская область – 186 случаев/154 прививки;

Луганская область – 52 случая/45 прививок;

Львовская область – 294 случая/101 прививки;

Николаевская область – 350 случаев/134 прививки;

Одесская область – 481 случай/414 прививок;

Полтавская область – 187 случаев/97 прививок;

Ровненская область – 255 случаев/235 прививок;

Сумская область – 409 случаев/5 прививок;

Тернопольская область – 220 случаев/47 прививок;

Харьковская область – 954 случая/754 прививки;

Херсонская область – 225 случаев/145 прививок;

Хмельницкая область – 341 случай/227 прививок;

Черкасская область – 247 случаев/218 прививок;

Черновицкая область – 115 случаев/164 прививки;

Черниговская область – 252 случая/198 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса/Инфографика 24 канала