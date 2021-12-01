Суточная статистика вакцинации
За сутки 30 ноября 2021 года в Украине прививки против коронавируса получил 233 471 человек. В частности, первую дозу получили 76 979 человек, вторую дозу – 156 492 человека, они завершили процесс иммунизации.
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Прививки проводили: 1 035 мобильных бригад по иммунизации, 3 244 пункта прививки и 467 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки против COVID-19 получили 13 468 635 человек:
- из них получили первую дозу – 13 468 633 человека,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек.
В общей сложности проведено 24 747 760 прививок.
Согласно национальному плану, ежемесячно должны делать не менее 8 миллионов прививок.
Какие вакцины использовали чаще всего
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 425 422,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 637 135,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1298421.
Напомним, что Минздрав решил сократить срок действия "желтого" сертификата до 30 дней, ранее он действовал 120 дней. Этот документ подтверждает проведение первой прививки от COVID-19.