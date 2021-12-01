В Украине за ноябрь сделали более 7 миллионов прививок против COVID-19

В Украине продолжают наращивать темпы вакцинации против COVID-19, за ноябрь осуществили более 7 миллионов прививок.

Суточная статистика вакцинации

За сутки 30 ноября 2021 года в Украине прививки против коронавируса получил 233 471 человек. В частности, первую дозу получили 76 979 человек, вторую дозу – 156 492 человека, они завершили процесс иммунизации.

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Прививки проводили: 1 035 мобильных бригад по иммунизации, 3 244 пункта прививки и 467 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки против COVID-19 получили 13 468 635 человек:

из них получили первую дозу – 13 468 633 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек.

В общей сложности проведено 24 747 760 прививок.

Согласно национальному плану, ежемесячно должны делать не менее 8 миллионов прививок.

Какие вакцины использовали чаще всего

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 425 422,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 637 135,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1298421.

! Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, чтоЭто зависит от многих факторов, в частности, от того, как быстро в Украине вакцинируют 60% населения по крайней мере одной дозой или двумя дозами – 50%.

Напомним, что Минздрав решил сократить срок действия "желтого" сертификата до 30 дней, ранее он действовал 120 дней. Этот документ подтверждает проведение первой прививки от COVID-19.