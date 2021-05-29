В Украине за сутки 16 815 человек привито против COVID-19

За минувшие сутки, 28 мая, 16 815 человек получили вакцину против коронавируса. Одну дозу получили 9 785 человек, полностью иммунизированные – 7 030 человек.
В течение суток работали 273 мобильных бригад, 354 пунктов прививки.
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Сколько в целом вакцинировали украинцев
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 008 859 человек.
Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 123 964 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 132 821 прививка.
Сколько вакцин использовали в Украине
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 486 758,
- Привито вакциной Coronavac – 109 143,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 60 856,
- Привито вакциной AstraZeneca – 351 878,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.
Вакцинация за 28 мая: какие использовали вакцины за минувшие сутки
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 1 232,
- Привито вакциной Coronavac – 11 192,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 2 643,
- Привито вакциной AstraZeneca – 1 748,
- Привито вакциной Janssen (Johnson& Johnson's) – 0.
Отметим, что вакцина Janssen (Johnson & Johnson's) еще не зарегистрирована в Украине! МОЗ разрешило ввезти в Украину 500 доз этой вакцины для прививки сотрудников компаний из США.
Данные взяты из Укринформа
"Вакцина производства Johnson & Johnson еще не зарегистрирована в Украине. 500 доз этой вакцины были завезены на территорию нашего государства в соответствии с утвержденным порядком ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов исключительно для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому вакцинация сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на территорию Соединенных Штатов Америки", – заявили в Минздраве в комментарии для издания.
По состоянию на 29 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.