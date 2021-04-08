В Украине за сутки 19,5 тысячи больных COVID-19
В Украине в течение последних суток заболели коронавирусом 19 419 человек. От осложнений, к сожалению, умерли 464 больных.
Источник:СНБО Украины
Распространение СOVID-19
Среди новых больных 766 детей и 480 медработников. Наибольший суточный прирост инфицированных зарегистрировали в столице (+1886) и Львовской области (+1255).
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Лаборатории Минздрава провели 128 440 тестирований: в частности методом ПЦР – 57 996, методом ИФА – 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген – 46 797.
Темпы вакцинации
Со вчерашнего дня прививки против COVID-19 получили 14 313 человек. С начала прививочной кампании иммунизированы 334 578 человек, из них получили 1 дозу – 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Прививки проводили 134 мобильных бригады по иммунизации и 692 пункта прививки.
Статистика заболеваемости и привитых в регионах за сутки
- м. Киев – 1886 случаев/1890 прививок;
- Винницкая область – 604 случая/690 прививок;
- Волынская область – 511 случаев/270 прививок;
- Днепропетровская область – 1005 случаев/1530 прививок;
- Донецкая область – 1016 случаев/630 прививок;
- Житомирская область – 869 случаев/460 прививок;
- Закарпатская – 325 случаев/480 прививок;
- Запорожская область – 896 случаев/810 прививок;
- Ивано-Франковская область – 274 случая/433 прививки;
- Киевская область – 976 случаев/450 прививок;
- Кировоградская область – 217 случаев/460 прививок;
- Луганская область – 264 случая/310 прививок;
- Львовская область – 1255 случаев/910 прививок;
- Николаевская область – 353 случая/350 прививок;
- Одесская область – 1142 случая/650 прививок;
- Полтавская область – 738 случаев/620 прививок;
- Ровненская область – 733 случая/410 прививок;
- Сумская область – 560 случаев/300 прививок;
- Тернопольская область – 796 случаев/470 прививок;
- Харьковская область – 1427 случаев/540 прививок;
- Херсонская область – 474 случая/100 прививок;
- Хмельницкая область – 1158 случаев/820 прививок;
- Черкасская область – 822 случая/160 прививок;
- Черновицкая область – 413 случаев/460 прививок;
- Черниговская область – 705 случаев/110 прививок.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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