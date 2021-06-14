В течение суток, 13 июня, работали 162 мобильные бригады, 205 пунктов вакцинирования.

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По состоянию на 14 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 479 703 человека, из них получили 1 дозу – 1 479 701 лицо, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 238 798 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 718 499 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Привито вакциной Coronavac – 355 322,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 282 890,

Привито вакциной AstraZeneca – 353 996,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

К слову, премьер-министр Денис Шмигаль призвал местные власти активнее открывать центры массового вакцинирования против COVID-19 и увеличить количество таких центров в населенных пунктах.

Источник: Фейсбук-страница

"Благодарен всем представителям местной власти, органов местного самоуправления, которые откликнулись на призыв и развернули такие центры в своих городах. Также хочу обратиться к тем, кто этого еще не сделал. Вакцины в Украине достаточно. Все желающие должны получить возможность вакцинироваться как можно ближе к своему месту жительства", – сказал премьер.



Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала