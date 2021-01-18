COVID-19 в Украине: более 3 тысяч заболели, 5 тысяч – выздоровели
По состоянию на 18 января в течение минувших суток в Украине зарегистрировали 3 034 случаев передачи коронавирусной болезни. Зато выздоровели от коронавируса 5 236 пациентов.
Суточная статистика
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), г. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбук.
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Среди новых больных 107 детей и 87 медработников. Также за прошедшую нуждались в госпитализации 1 304 человека.
От осложнений умерли 67 пациентов.
Зато выздоровели 5 236 человека с диагнозом COVID-19.
Украинские лаборатории осуществили 13 247 тестирований за сутки – в частности методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846. В целом по состоянию на 18 января провели уже 5 964 388 ПЦР-тестов.
Количество больных в областях: суточный прирост
- г. Киев – 301 случай;
- Винницкая область – 102 случая;
- Волынская область – 129 случаев;
- Днепропетровская область – 220 случаев;
- Донецкая область – 91 случай;
- Житомирская область – 111 случаев;
- Закарпатская область – 91 случай;
- Запорожская область – 266 случаев;
- Ивано-Франковская область – 110 случаев;
- Киевская область – 240 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Львовская область – 122 случая;
- Николаевская область – 323 случая;
- Одесская область – 150 случаев;
- Полтавская область – 92 случая;
- Ровенская область – 61 случай;
- Сумская область – 84 случая;
- Тернопольская область – 91 случай;
- Харьковская область – 46 случаев;
- Херсонская область – 78 случаев;
- Хмельницкая область – 1 случай;
- Черкасская область – 120 случаев;
- Черновицкая область – 161 случай;
- Черниговская область – 36 случаев.
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