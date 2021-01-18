По состоянию на 18 января в течение минувших суток в Украине зарегистрировали 3 034 случаев передачи коронавирусной болезни. Зато выздоровели от коронавируса 5 236 пациентов.

Суточная статистика

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), г. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в фейсбук.

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Среди новых больных 107 детей и 87 медработников. Также за прошедшую нуждались в госпитализации 1 304 человека.

От осложнений умерли 67 пациентов.

Зато выздоровели 5 236 человека с диагнозом COVID-19.

Украинские лаборатории осуществили 13 247 тестирований за сутки – в частности методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846. В целом по состоянию на 18 января провели уже 5 964 388 ПЦР-тестов.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 миллион 163 тысячи 716 человек. Из них по состоянию на 18 января выздоровели 871 196 пациентов, умерли вследствие осложненного течения недуга 20 869 больных.

Количество больных в областях: суточный прирост

г. Киев – 301 случай;

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 220 случаев;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 111 случаев;

Закарпатская область – 91 случай;

Запорожская область – 266 случаев;

Ивано-Франковская область – 110 случаев;

Киевская область – 240 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 122 случая;

Николаевская область – 323 случая;

Одесская область – 150 случаев;

Полтавская область – 92 случая;

Ровенская область – 61 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 91 случай;

Харьковская область – 46 случаев;

Херсонская область – 78 случаев;

Хмельницкая область – 1 случай;

Черкасская область – 120 случаев;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 36 случаев.

Обратите внимание! Министерство здравоохранения призвало украинцев диагностироваться на коронавирус в случае любых симптомов ОРВИ.

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