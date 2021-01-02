По состоянию на 2 января в Украине коронавирус выявили у 1 069 517 человек. За прошедшие сутки, 1 января, лаборатории сообщили еще о 5038 положительных случаев COIVD-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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Заметим, редакция Здоровье связалась с несколькими частными лабораториями, проводящих тестирование на коронавирус в Украине, и многие из них сообщили о том, что у них выходными днями были 31 декабря и 1 января. То есть лаборатории в эти праздничные дни работают в "ослабленном" режиме, поэтому Минздрав сообщает о меньшем количестве больных, чем обычно. Вероятно, со вторника, 5 января, в Украине начнут фиксировать значительный прирост инфицированных.

5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник,

– заявил Максим Степанов.

За минувшие сутки выписаны 2606 человек, в общем – 722 615. К сожалению, 1 января от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 51 человек. Общее количество летальных случаев возросло до 18 731.

За все время пандемии в Украине проведено 5 597 641 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев – 112 649 случаев;

Винницкая область – 22 801 случай;

Волынская область – 33 312 случая;

Днепропетровская область – 59 293 случаи;

Донецкая область – 37 198 случаев;

Житомирская область – 39 982 случая;

Закарпатская область – 28 407 случаев;

Запорожская область – 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;

Киевская область – 60 238 случаев;

Кировоградская область – 8 544 случая;

Луганская область – 10 923 случая;

Львовская область – 62 130 случаев;

Николаевская область – 31 705 случаев;

Одесская область – 71 889 случаев;

Полтавская область – 36 733 случая;

Ровненская область – 41 503 случая;

Сумская область – 41 350 случаев;

Тернопольская область – 34 275 случаев;

Харьковская область – 70 212 случая;

Херсонская область – 18 044 случая;

Хмельницкая область – 39 932 случаи;

Черкасская область – 39 481 случай;

Черновицкая область – 40 357 случаев;

Черниговская область – 30 353 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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