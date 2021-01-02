В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 5038 человек
По состоянию на 2 января в Украине коронавирус выявили у 1 069 517 человек. За прошедшие сутки, 1 января, лаборатории сообщили еще о 5038 положительных случаев COIVD-19.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник,
– заявил Максим Степанов.
За минувшие сутки выписаны 2606 человек, в общем – 722 615. К сожалению, 1 января от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 51 человек. Общее количество летальных случаев возросло до 18 731.
За все время пандемии в Украине проведено 5 597 641 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев – 112 649 случаев;
- Винницкая область – 22 801 случай;
- Волынская область – 33 312 случая;
- Днепропетровская область – 59 293 случаи;
- Донецкая область – 37 198 случаев;
- Житомирская область – 39 982 случая;
- Закарпатская область – 28 407 случаев;
- Запорожская область – 54 717 случаев;
- Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;
- Киевская область – 60 238 случаев;
- Кировоградская область – 8 544 случая;
- Луганская область – 10 923 случая;
- Львовская область – 62 130 случаев;
- Николаевская область – 31 705 случаев;
- Одесская область – 71 889 случаев;
- Полтавская область – 36 733 случая;
- Ровненская область – 41 503 случая;
- Сумская область – 41 350 случаев;
- Тернопольская область – 34 275 случаев;
- Харьковская область – 70 212 случая;
- Херсонская область – 18 044 случая;
- Хмельницкая область – 39 932 случаи;
- Черкасская область – 39 481 случай;
- Черновицкая область – 40 357 случаев;
- Черниговская область – 30 353 случая.
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