Среди новых инфицированных – 28 детей и 6 медиков. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Киеве.
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Тем временем в больницы госпитализировали аж 529 больных. Еще 17 пациентов умерли. Выздоровели за сутки 1 097 человек.
Традиционно уровень тестирования населения в выходные дни достаточно низкий. В течение 26 июня в Украине провели 25 828 тестов на коронавирус. Из них:
- методом ПЦР – 13 926,
- методом ИФА – 2 966,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 936.
Суточный прирост инфицированных в регионах:
- Киев – 135 случаев;
- Винницкая область – 9 случаев;
- Волынская область – 9 случаев;
- Днепропетровская область – 46 случаев;
- Донецкая область – 3 случая;
- Житомирская область – 19 случаев;
- Закарпатская область – 3 случая;
- Запорожская область – 20 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5 случаев;
- Киевская область – 37 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 5 случаев;
- Львовская область – 9 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 39 случаев;
- Полтавская область – 5 случаев;
- Ровненская область – 9 случаев;
- Сумская область – 15 случаев;
- Тернопольская область – 7 случаев;
- Харьковская область – 17 случаев;
- Херсонская область – 15 случаев;
- Хмельницкая область – 2 случая;
- Черкасская область – 8 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
- Черниговская область – 3 случая.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала