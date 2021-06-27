Среди новых инфицированных – 28 детей и 6 медиков. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Киеве.

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Тем временем в больницы госпитализировали аж 529 больных. Еще 17 пациентов умерли. Выздоровели за сутки 1 097 человек.

Традиционно уровень тестирования населения в выходные дни достаточно низкий. В течение 26 июня в Украине провели 25 828 тестов на коронавирус. Из них:

методом ПЦР – 13 926,

методом ИФА – 2 966,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 936.

С начала пандемии в стране: обнаружили – 2 233 996 больных COVID-19,

выздоровели – 2 163 069 пациентов,

умерли – 52 286 инфицированных,

проведено ПЦР-тестирований – 10 794 794.

Суточный прирост инфицированных в регионах:

Киев – 135 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 9 случаев;

Днепропетровская область – 46 случаев;

Донецкая область – 3 случая;

Житомирская область – 19 случаев;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 20 случаев;

Ивано-Франковская область – 5 случаев;

Киевская область – 37 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 9 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 39 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ровненская область – 9 случаев;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 7 случаев;

Харьковская область – 17 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черкасская область – 8 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 3 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала