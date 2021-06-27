Среди новых инфицированных – 28 детей и 6 медиков. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Киеве.

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Тем временем в больницы госпитализировали аж 529 больных. Еще 17 пациентов умерли. Выздоровели за сутки 1 097 человек.

Традиционно уровень тестирования населения в выходные дни достаточно низкий. В течение 26 июня в Украине провели 25 828 тестов на коронавирус. Из них:

  • методом ПЦР – 13 926,
  • методом ИФА – 2 966,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 936.

Суточный прирост инфицированных в регионах:

  • Киев – 135 случаев;
  • Винницкая область – 9 случаев;
  • Волынская область – 9 случаев;
  • Днепропетровская область – 46 случаев;
  • Донецкая область – 3 случая;
  • Житомирская область – 19 случаев;
  • Закарпатская область – 3 случая;
  • Запорожская область – 20 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5 случаев;
  • Киевская область – 37 случаев;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 5 случаев;
  • Львовская область – 9 случаев;
  • Николаевская область – 22 случая;
  • Одесская область – 39 случаев;
  • Полтавская область – 5 случаев;
  • Ровненская область – 9 случаев;
  • Сумская область – 15 случаев;
  • Тернопольская область – 7 случаев;
  • Харьковская область – 17 случаев;
  • Херсонская область – 15 случаев;
  • Хмельницкая область – 2 случая;
  • Черкасская область – 8 случаев;
  • Черновицкая область – 4 случая;
  • Черниговская область – 3 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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