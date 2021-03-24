По состоянию на 24 марта в Украине зарегистрировали 1 579 906 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране обнаружили 14 174 новых больных. Из них 750 детей и 434 медработника.

На протяжении прошедших суток больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в Киеве (1300), а также Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

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За упомянутый период, 23 марта, в больницы госпитализировали 5 438 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. Это впервые с начала пандемии в Украине госпитализировали такое количество людей в течение одного дня.

Высокой остается и смертность – второй день подряд рекордный показатель. Так, за минувшие сутки от недуга умерли 342 украинца.

В то же время 7 386 пациентов выписали вследствие улучшения состояния или выздоровления.

Темпы тестирования в Украине

За прошедшие сутки в Украине провели 52 196 тестирований методом ПЦР. Еще 21 549 исследований провели методом ИФА, а 53 203 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

В целом с начала вспышки болезни в Украине провели 7 778 231 ПЦР-тестирование для выявления вируса SARS-CoV-2.

Суточный прирост заболеваемости в Киеве и областях

Киев – 1 300 случаев;

Винницкая область – 616 случаев;

Волынская область – 275 случаев;

Днепропетровская область – 785 случаев;

Донецкая область – 635 случаев;

Житомирская область – 453 случая;

Закарпатская область – 637 случаев;

Запорожская область – 603 случая;

Ивано-Франковская область – 351 случай;

Киевская область – 813 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 152 случая;

Львовская область – 939 случаев;

Николаевская область – 380 случаев;

Одесская область – 1 177 случаев;

Полтавская область – 450 случаев;

Ровненская область – 540 случаев;

Сумская область – 494 случая;

Тернопольская область – 522 случая;

Харьковская область – 809 случаев;

Херсонская область – 128 случаев;

Хмельницкая область – 994 случая;

Черкасская область – 426 случаев;

Черновицкая область – 484 случая;

Черниговская область – 98 случаев.

*Отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

С начала пандемии COVID-19 в Украине: обнаружено – 1 579 906 инфицированных;

выздоровело – 1 276 272 больных;

умерло – 30 773 пациента;



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