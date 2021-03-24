Снова рекорд смертности от COVID-19 в Украине: госпитализация – тоже рекордная
По состоянию на 24 марта в Украине зарегистрировали 1 579 906 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране обнаружили 14 174 новых больных. Из них 750 детей и 434 медработника.
На протяжении прошедших суток больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в Киеве (1300), а также Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
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За упомянутый период, 23 марта, в больницы госпитализировали 5 438 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. Это впервые с начала пандемии в Украине госпитализировали такое количество людей в течение одного дня.
Высокой остается и смертность – второй день подряд рекордный показатель. Так, за минувшие сутки от недуга умерли 342 украинца.
В то же время 7 386 пациентов выписали вследствие улучшения состояния или выздоровления.
Темпы тестирования в Украине
За прошедшие сутки в Украине провели 52 196 тестирований методом ПЦР. Еще 21 549 исследований провели методом ИФА, а 53 203 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
В целом с начала вспышки болезни в Украине провели 7 778 231 ПЦР-тестирование для выявления вируса SARS-CoV-2.
Суточный прирост заболеваемости в Киеве и областях
- Киев – 1 300 случаев;
- Винницкая область – 616 случаев;
- Волынская область – 275 случаев;
- Днепропетровская область – 785 случаев;
- Донецкая область – 635 случаев;
- Житомирская область – 453 случая;
- Закарпатская область – 637 случаев;
- Запорожская область – 603 случая;
- Ивано-Франковская область – 351 случай;
- Киевская область – 813 случаев;
- Кировоградская область – 113 случаев;
- Луганская область – 152 случая;
- Львовская область – 939 случаев;
- Николаевская область – 380 случаев;
- Одесская область – 1 177 случаев;
- Полтавская область – 450 случаев;
- Ровненская область – 540 случаев;
- Сумская область – 494 случая;
- Тернопольская область – 522 случая;
- Харьковская область – 809 случаев;
- Херсонская область – 128 случаев;
- Хмельницкая область – 994 случая;
- Черкасская область – 426 случаев;
- Черновицкая область – 484 случая;
- Черниговская область – 98 случаев.
*Отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.
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