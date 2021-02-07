В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 3 370 человек: статистика
По состоянию на 7 февраля в Украине в целом 1 244 849 человек получили подтверждение относительно заражения коронавирусной болезнью. За минувшие сутки это количество увеличилось на 3 370.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Глава Минздрава сообщил, что за минувшие сутки, 6 февраля, заболели 188 детей и 96 медработников.
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Кроме того, госпитализированы 1 869 человек. К сожалению, за минувшие сутки умер от осложнений 81 человек, выздоровело – 2 297 пациентов.
Добавим, что за сутки осуществлено 19 500 тестирований (методом ПЦР – 15 690, методом ИФА – 3 810).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1 244 849 человек;
- выздоровело – 1 073 046 человек;
- летальных исходов – 23 597;
- проведено ПЦР-тестирований – 6 391 722.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киев (197).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 197 случаев;
- Винницкая область – 184 случая;
- Волынская область – 48 случаев;
- Днепропетровская область – 198 случаев;
- Донецкая область – 188 случаев;
- Житомирская область – 137 случаев;
- Закарпатская область – 169 случаев;
- Запорожская область – 86 случаев;
- Ивано-Франковская область – 454 случая;
- Киевская область – 176 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 33 случая;
- Львовская область – 202 случая;
- Николаевская область – 118 случаев;
- Одесская область – 212 случаев;
- Полтавская область – 37 случаев;
- Ровненская область – 73 случая;
- Сумская область – 134 случая;
- Тернопольская область – 117 случаев;
- Харьковская область – 164 случая;
- Херсонская область – 50 случаев;
- Хмельницкая область – 97 случаев;
- Черкасская область – 20 случаев;
- Черновицкая область – 185 случаев;
- Черниговская область – 85 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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