По состоянию на 7 февраля в Украине в целом 1 244 849 человек получили подтверждение относительно заражения коронавирусной болезнью. За минувшие сутки это количество увеличилось на 3 370.

Глава Минздрава сообщил, что за минувшие сутки, 6 февраля, заболели 188 детей и 96 медработников.

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Кроме того, госпитализированы 1 869 человек. К сожалению, за минувшие сутки умер от осложнений 81 человек, выздоровело – 2 297 пациентов.

Добавим, что за сутки осуществлено 19 500 тестирований (методом ПЦР – 15 690, методом ИФА – 3 810).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 244 849 человек;

выздоровело – 1 073 046 человек;

летальных исходов – 23 597;

проведено ПЦР-тестирований – 6 391 722.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киев (197).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 197 случаев;

Винницкая область – 184 случая;

Волынская область – 48 случаев;

Днепропетровская область – 198 случаев;

Донецкая область – 188 случаев;

Житомирская область – 137 случаев;

Закарпатская область – 169 случаев;

Запорожская область – 86 случаев;

Ивано-Франковская область – 454 случая;

Киевская область – 176 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 202 случая;

Николаевская область – 118 случаев;

Одесская область – 212 случаев;

Полтавская область – 37 случаев;

Ровненская область – 73 случая;

Сумская область – 134 случая;

Тернопольская область – 117 случаев;

Харьковская область – 164 случая;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 97 случаев;

Черкасская область – 20 случаев;

Черновицкая область – 185 случаев;

Черниговская область – 85 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала