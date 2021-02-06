В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 4 310 человек: статистика
За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболело 1 241 479 человек. За минувшие сутки, 5 февраля, зафиксировано 4 310 новых больных.
Источник:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие сутки заболели 220 детей и 191 медработник.
Также 5 февраля госпитализированы 1 884 человека. К сожалению, от осложнений умерло 129 пациентов. Выздоровело – 7 158 человек.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 241 479 человек;
- выздоровело – 1 070 749 человек;
- летальных исходов – 23 516.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 212 случаев;
- Винницкая область – 247 случаев;
- Волынская область – 99 случаев;
- Днепропетровская область – 306 случаев;
- Донецкая область – 125 случаев;
- Житомирская область – 124 случая;
- Закарпатская область – 221 случай;
- Запорожская область – 227 случаев;
- Ивано-Франковская область – 498 случаев;
- Киевская область – 295 случаев;
- Кировоградская область – 43 случая;
- Луганская область – 54 случая;
- Львовская область – 286 случаев;
- Николаевская область – 82 случая;
- Одесская область – 176 случаев;
- Полтавская область – 111 случаев;
- Ровненская область – 111 случаев;
- Сумская область – 97 случаев;
- Тернопольская область – 120 случаев;
- Харьковская область – 225 случаев;
- Херсонская область – 67 случаев;
- Хмельницкая область – 132 случая;
- Черкасская область – 111 случаев;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 83 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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