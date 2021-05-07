Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 353 ребенка и 185 медработников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 3 080 человек. К сожалению, 379 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Кроме того, 6 мая стало известно, что 19 453 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), м. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 105 428 человек;

выздоровело – 1 731 162 человека;

летальных исходов – 45 830.

Ситуация с тестированием

За истекшие сутки совершено 94 479 тестирований (методом ПЦР – 39 748, методом ИФА – 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 554). С начала эпидемии проведено 9 594 857 ПЦР-тестов.

Как продолжается вакцинация против коронавируса

37 967 украинцев привиты против COVID-19 6 мая 2021 года.

украинцев привиты против COVID-19 6 мая 2021 года. 821 770 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). Прививка проводилась 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами прививки.

По состоянию на 6 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

Количество заболеваний в регионах за 6 мая и количество прививок :

г. Киев – 611 случаев / 6 026 прививок;

Винницкая область – 205 случаев / 1 858 прививок;

Волынская область – 267 случаев / 698 прививок;

Днепропетровская область – 622 случая / 4 358 прививок;

Донецкая область – 571 случай / 1 265 прививок;

Житомирская область – 228 случаев/ 692 прививки;

Закарпатская – 124 случая/ 522 прививки;

Запорожская область – 494 случая / 1 713 прививок;

Ивано-Франковская область – 146 случаев/ 783 прививки;

Киевская область – 366 случаев / 3 557 прививок;

Кировоградская область – 67 случаев / 645 прививок;

Луганская область – 232 случая / 668 прививок;

Львовская область – 256 случаев / 2 789 прививок;

Николаевская область – 257 случаев / 1 217 прививок;

Одесская область – 344 случая/ 1 444 прививки;

Полтавская область – 387 случаев/ 153 прививки;

Ровненская область – 438 случаев / 1 039 прививок;

Сумская область – 337 случаев/ 1 203 прививки;

Тернопольская область – 163 случая/ 704 прививки;

Харьковская область – 991 случай / 317 прививок;

Херсонская область – 215 случаев / 2 410 прививок;

Хмельницкая область – 408 случаев / 1 376 прививок;

Черкасская область – 415 случаев/ 1 134 прививки;

Черновицкая область – 116 случаев/ 452 прививки;

Черниговская область – 144 случая/ 944 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала