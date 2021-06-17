Также за минувшие сутки, 16 июня, госпитализирован 601 человек. К сожалению, 55 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Кроме того, выздоровели 4 682 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

За сутки протестированы:

️ методом ПЦР – 27 036 человек,

️ методом ИФА – 10 538 человек,

️ экспресс-тестами – 17 722 человека.

За все время пандемии в Украине: заболели – 2 227 225 человек;

выздоровели – 2 145 660 человек;

летальных исходов – 51 902;

проведено ПЦР-тестирований – 10 603 856.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 251 случай;

Винницкая область – 43 случая;

Волынская область – 36 случаев;

Днепропетровская область – 78 случаев;

Донецкая область – 51 случай;

Житомирская область – 35 случаев;

Закарпатская область – 26 случаев;

Запорожская область – 58 случаев;

Ивано-Франковская область – 14 случаев;

Киевская область – 60 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 21 случай;

Львовская область – 45 случаев;

Николаевская область – 43 случая;

Одесская область – 21 случай;

Полтавская область – 54 случая;

Ровенская область – 23 случая;

Сумская область – 46 случаев;

Тернопольская область – 13 случаев;

Харьковская область – 96 случаев;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 42 случая;

Черкасская область – 41 случай;

Черновицкая область – 232 случая;

Черниговская область – 19 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала