В Украине за сутки обнаружили 1 188 новых больных коронавирусом

17 июня 2021 , 08:23
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Источник:

Минздрав Украины

В Украине по состоянию на 17 июня 2021 года зафиксировано 1 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди новых больных – 62 ребенка и 6 медработников.

Также за минувшие сутки, 16 июня, госпитализирован 601 человек. К сожалению, 55 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Кроме того, выздоровели 4 682 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

За сутки протестированы:

  • ️ методом ПЦР – 27 036 человек,
  • ️ методом ИФА – 10 538 человек,
  • ️ экспресс-тестами – 17 722 человека.
За все время пандемии в Украине:
  • заболели – 2 227 225 человек;
  • выздоровели – 2 145 660 человек;
  • летальных исходов – 51 902;
  • проведено ПЦР-тестирований – 10 603 856.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 251 случай;
  • Винницкая область – 43 случая;
  • Волынская область – 36 случаев;
  • Днепропетровская область – 78 случаев;
  • Донецкая область – 51 случай;
  • Житомирская область – 35 случаев;
  • Закарпатская область – 26 случаев;
  • Запорожская область – 58 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 14 случаев;
  • Киевская область – 60 случаев;
  • Кировоградская область – 12 случаев;
  • Луганская область – 21 случай;
  • Львовская область – 45 случаев;
  • Николаевская область – 43 случая;
  • Одесская область – 21 случай;
  • Полтавская область – 54 случая;
  • Ровенская область – 23 случая;
  • Сумская область – 46 случаев;
  • Тернопольская область – 13 случаев;
  • Харьковская область – 96 случаев;
  • Херсонская область – 37 случаев;
  • Хмельницкая область – 42 случая;
  • Черкасская область – 41 случай;
  • Черновицкая область – 232 случая;
  • Черниговская область – 19 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Сімсек