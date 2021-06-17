В Украине за сутки обнаружили 1 188 новых больных коронавирусом

В Украине по состоянию на 17 июня 2021 года зафиксировано 1 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди новых больных – 62 ребенка и 6 медработников.
Также за минувшие сутки, 16 июня, госпитализирован 601 человек. К сожалению, 55 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
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Кроме того, выздоровели 4 682 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.
За сутки протестированы:
- ️ методом ПЦР – 27 036 человек,
- ️ методом ИФА – 10 538 человек,
- ️ экспресс-тестами – 17 722 человека.
- заболели – 2 227 225 человек;
- выздоровели – 2 145 660 человек;
- летальных исходов – 51 902;
- проведено ПЦР-тестирований – 10 603 856.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 251 случай;
- Винницкая область – 43 случая;
- Волынская область – 36 случаев;
- Днепропетровская область – 78 случаев;
- Донецкая область – 51 случай;
- Житомирская область – 35 случаев;
- Закарпатская область – 26 случаев;
- Запорожская область – 58 случаев;
- Ивано-Франковская область – 14 случаев;
- Киевская область – 60 случаев;
- Кировоградская область – 12 случаев;
- Луганская область – 21 случай;
- Львовская область – 45 случаев;
- Николаевская область – 43 случая;
- Одесская область – 21 случай;
- Полтавская область – 54 случая;
- Ровенская область – 23 случая;
- Сумская область – 46 случаев;
- Тернопольская область – 13 случаев;
- Харьковская область – 96 случаев;
- Херсонская область – 37 случаев;
- Хмельницкая область – 42 случая;
- Черкасская область – 41 случай;
- Черновицкая область – 232 случая;
- Черниговская область – 19 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала